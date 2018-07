Kopumā pārdoti 29 300 abonementu, par ko klubs nopelnījis 30 miljonus eiro, vēsta itāļu mediji.

Juventus season tickets have today sold out!

Thank you for your support Bianconeri.

