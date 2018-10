Latvijas futbolisti sestdien savā laukumā UEFA Nāciju līgas D divīzijas mačā nospēlēja 1:1 ar Kazahstānu.

"Spēle bija interesanta ar daudz momentiem. Abas komandas centās uzvarēt, jo bija vajadzīgs panākums. Gruzija bija uzvarējusi, arī mums abām komandām vajadzēja to izdarīt. Diemžēl nospēlējām neizšķirti, kas ne tikai mums nederēja, bet arī Kazahstānai," skaidroja Karašausks.

Pašlaik 26 gadus vecais futbolists aizvadīja savu 18.spēli valstsvienībā un guva pirmos vārtus.

"Protams, ka tādas epizodes vienmēr paliek atmiņā. Pirmie vārti izlasē vienmēr sagādā fantastiskas emocijas, turklāt guvu tos savu līdzjutēju priekšā. Valstsvienībā debitēju 18 gadu vecumā, bet līdz pirmajiem vārtiem bija jāgaida astoņi gadi. Šo brīdi atcerēšos ļoti ilgi," stāstīja futbolists.

Viņš pēdējos gadus biežāk vārtus guva no tālienes, bet sestdien to izdarīja no tuvas distances.

"Laikam man atnākusi atpakaļ uzbrucēja garša, jo pie vārtiem sen neesmu juties tik labi. Kazahstānas čempionātā arī guvu vārtus no soda laukuma. Šķiet, ka atkal sāku just, kur ir bumba," secināja futbolists.

"Diezgan labi zināju viņu aizsargus, kuri nav diez ko ātri. Vairāk bumba bija jāprasa aiz muguras, jo mēs visi trīs uzbrucēji - es, Deniss Rakels un Valērijs Šabala - esam diezgan ātri. Zinājām visus viņu mīnusus," atzīmēja Karašausks.

Tikmēr viesi vārtus guva, bumbai mērķī nonākot no Baktijara Zajnudinova rokas.

"Dzirdēju skaņu, ka bumba skāra roku. Manuprāt, bija roka. Gruzijā bija 11 metru soda sitiens, bet te - roka. Nu neveicās, nezinu, kad veiksme atnāks," noteica Karašausks.

Dalību UEFA Nāciju līgā Latvijas izlase sāka ne pārāk sekmīgi, jo septembrī savās mājās cīnījās neizšķirti 0:0 ar Andoru, bet viesos ar 0:1 zaudēja Gruzijai. Tikmēr Kazahstāna vispirms mājās ar 0:2 zaudēja Gruzijai, bet tad viesos spēlēja neizšķirti 1:1 ar Andoru.

Pēc trim kārtām šajā grupā Gruzijai ir maksimāli iespējamie deviņi punkti, kamēr Latvijai, Kazahstānai un Andorai ir pa diviem punktiem.

Nākamajā mačā otrdien Latvija uzņems Gruziju, kas teju ir nodrošinājusi pirmo vietu grupā.

Grupas uzvarētāja nākamajā gadā varēs cīnīties par pirmo vietu D divīzijā un ceļazīmi uz 2020.gada Eiropas čempionāta finālturnīru.