Šaubīgas komandas Latvijas futbola federācija (LFF) mēdz diskvalificēt, taču futbolisti turpina spēlēt citos klubos. Nu jau divu gadus Latvijā par sporta spēļu rezultātu ietekmēšanu paredzēta kriminālatbildība, bet ar šī nozieguma pierādīšanu nesekmējas.

Futbola vārtsargs Igors Labuts šogad kļuva par, iespējams, apspriestāko Latvijas futbolistu ārzemēs. Par spēļu rezultātu ietekmēšanu viņam Īrijā piesprieda gada diskvalifikāciju. Pirms spēlēšanas īru klubā "Athlone Town" viņš pārstāvējis vairākus par aizdomīgiem uzskatītus Latvijas klubus no Ilūkstes, Gulbenes un Jūrmalas.

Labutu ievērojusi arī aģentūra "Federbet", kas palīdz totalizatoru rīkotājiem cīnīties ar sarunātām spēlēm. "Vai nu Labuts ir neveiksminieks, jo vienmēr spēlē dīvainās komandās, vai arī ir kāda saikne. Ir kāda organizācija, aģenti, kas piedāvā spēlētājus, ar kuriem var sarunāt mačus. Un mēs savos ziņojumos redzam, ka aizdomīgie spēlētāji nonāk arī aizdomīgās komandās. Tādēļ, atvainojiet, bet nedomāju, ka tā ir nejaušība, ka Labuta kungs vienmēr nokļūst problemātiskā klubā," saka "Federbet" ģenerālsekretārs Frančesko Baranca.

Ārvalstu mediji ziņoja, ka Īrijas klubam spēlētāju iegādei naudu devis Singapūras spēļu sarunāšanas sindikāta līderis, pasaulē pazīstams ar vārdu Ēriks Mao. Viņam pirms tam piederēja Portugāļu klubs "Atletico CP", par kuru arī bija aizdomas par spēļu sarunāšanu. Arī šajā komandā vārtus sargāja Labuts.

Labuts apsūdzības noliedza, bet par kļūdām laukumā sacīja - ja būtu labs spēlētājs, tad pārstāvētu Madrides "Real" nevis Īrijas otrās līgas klubu.

Labuts raidījumam "de facto" pauda neizpratni par izskanējušo informāciju, ka viņš piedalījies vismaz 17 aizdomīgās spēlēs. Daudzos no šaubīgajiem mačiem, kuros bija iesaistīti Latvijas klubi, viņš nemaz neesot bijis laukumā. Labuts pats saskaitījis, ka spēlējis divos trīs aizdomīgos mačos, līdz pārcēlies uz Portugāli.

"Diemžēl daudz esmu spēlējis vājās komandās, kur ielaidu pietiekoši daudz vārtu, bet uzstāju, ka nevienus no tiem neesmu ielaidis kāda ar futbolu nesaistīta iemesla dēļ. Var ironizēt par to, cik man neveicas ar komandu izvēli, bet es atzīstu savu vainu tikai tajā, ka nepietiekami iedziļinājos runās un baumās, kas pastāvēja ap klubiem, kuros nonācu," "de facto" teica Labuts.

Starp Portugāli un Īriju Labuts īsu brīdi pārstāvēja Babīti. Klubs "Babīte/Dinamo" bija šī gada Virslīgas debitants. Taču komandai sezona beidzās jūnijā, jo pēc UEFA ziņojumiem par sarunātām spēlēm klubu izmeta no līgas.

2014. gadā pēc deviņiem Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) ziņojumiem par sarunātām Virslīgas spēlēm federācija diskvalificēja "Daugavu", 2015. gadā diskvalificēja – Gulbeni. Pērn bija tikai viens UEFA ziņojums, bet šogad – seši par Babīti.

"Latvijā daudzus gadus futbola federācija ir lējusi degvielu ugunī, klusējot par šo problēmu. Tad Latvija paveica lielisku darbu, lai ar to cīnītos. Tiklīdz tā atslāba, parādījās Babītes gadījums," saka Baranka no "Federbet".

"Ja laiku atgrieztu atpakaļ, tad mēs būtu daudz gudrāki daudzās dzīves situācijas. Mēs jau arī neesam izmeklēšanas birojs," tā uz jautājumu, vai klubu "Babīte/Dinamo" nevarēja noņemt no laukuma ātrāk, atbild LFF ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis. Viņš neslēpj, ka par komandu no Babītes nepatīkami signāli jau bija pirms sezonas.

Klubu izslēgt no līgas ir vieglāk nekā diskvalificēt spēlētājus. Tā kā to, kurš no vienpadsmitnieka varētu būt nopirkts, nevar pierādīt, futbolisti pēc tam turpina karjeru citos klubos.

Federācijā izveidots spēlētāju "pelēkais saraksts", ar kuriem labāk līgumus neslēgt. Mežeckis atsakās to publiskot, jo neviens noziegumos nav pieķerts. "Katram spēlētājam blakus ir aizdomīgo spēļu skaits, kurās viņš ir piedalījies. Tas nenozīmē, ka viņš visās kaut ko ir darījis," skaidro Mežeckis.

Tādi, kas spēlējuši vairāk nekā 10 vai 20 aizdomīgus mačus, esot aptuveni 20 spēlētāji un treneri.

"Tas pats Labuts ilgus gadus mums bija. Kad viņš gribēja spēlēt kādā Latvijas klubā, mēs brīdinājām klubu. Mēs nevaram aizliegt, bet teicām – skatieties. Tagad jūs redzat, viņš uz gadu ir diskvalificēts," saka LFF ģenerālsekretārs.

Aģentūras "Federbet" vadītājs Baranka atzīmē, ka aiz aizdomīgām spēlēm stāv liela nauda: "Aiz sarunātām spēlēm ir organizēta grupa - spēlētāji, aģenti un kāds, kas to finansē. Viņi sāk likt likmes Āzijas tirgū, kad spēle ir sākusies. Kopš pagājušā gada ticība Latvijas mačiem pieauga un šogad jau varēja uzlikt vairāk. Es varu teikt, ka uz sarunātām spēlēm Latvijā likmes sasniedz arī miljonu eiro. Mēs runājam par lielu, lielu, lielu naudu."

Tieši straujās izmaiņas pasaules lielo bukmeikeru likmēs ir signāls UEFA, ka spēle ir aizdomīga.

"Ja pirms spēles totalizatoros koeficienti bija vieni, bet uzreiz pēc spēles sākuma tie strauji mainās, tas nozīmē, ka kāds ir veicis lielu likmi uz konkrētu rezultātu vai konkrētas komandas uzvaru. Tas nozīme, ka kādiem cilvēkiem ir informācija, ka spēle beigsies ar kādu noteiktu rezultātu," skaidro "Optibet" pārstāvis Dainis Niedra.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece Signe Birne min, ka futbols ir starp tiem sporta veidiem, kuros par sarunātām spēlēm totalizatoru organizatori ziņo visvairāk. Bijuši ziņojumi arī par basketbolu un tenisu.

Kopš 2016. gada par manipulāciju ar sporta spēlēm paredzēta arī kriminālatbildība. LFF gan nav ziņu, ka kāda lieta būtu ierosināta. Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Ilze Sokolovska saka, ka no LFF ir saņemti vairāki ziņojumi par sarunātām spēlēm, un informācija tiek pārbaudīta.

"Viena no problēmām, ar kurām mēs saskaramies, ir tā, ka šie ziņojumi tiek iesniegti pēc notikuma, kad sarunātā spēle ir notikusi. Mums ir grūtāk atšķetināt šo noziegumu," skaidro Sokolovska.

Vienīgā lieta, kurā izmeklēšana policijā noslēgusies sekmīgi, ir saistīta ar bijušo Daugavpils "Daugavas" prezidentu Oļegu Gavrilovu. Uz mūžu no futbola diskvalificēto Gavrilovu 2014. gadā aizturēja aizdomās par nodokļu nesamaksāšanu no totalizatoros iegūtās naudas un par UEFA līdzekļu piesavināšanos. Lieta līdz tiesai vēl nav nonākusi.