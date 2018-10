Pasaules kauss piecu gadu laikā Krievijai atnesis 925 miljardus rubļu (11,56 miljardi eiro) jeb 1% no valsts gada iekšzemes kopprodukta, atsaucoties uz turnīra rīkotāju sniegto informāciju, ziņo aģentūra "RIA Novosti".

Kā zināms, 2018. gada Pasaules kausa finālturnīrs risinājās no 14. jūnija līdz 15. jūlijam un triumfēja tajā Francija, kas ar 4:2 pārspēja pirmoreiz pasaules čempionāta finālā iekļuvušo Horvātiju.

"Pasaules futbola čempionāta summārais efekts Krievijas iekšzemes kopproduktā (IKP) no 2013. līdz 2018. gadam ir 952 miljardi rubļu jeb 1% no Krievijas gada IKP. Neskatoties uz to, ka turnīrs IKP sāka ietekmēt jau 2013. gadā, vairāk nekā puse tā summārā efekta pienākas uz 2017. un 2018. gadu. Šajā laikā IKP pieaugums saistībā ar gatavošanos turnīram un sacensību aizvadīšanu sasniedza 0,4% no gada rādītājiem," teikts organizatoru izplatītajā paziņojumā.

79% no kopējās summas bija investīcijas un operacionālie izdevumi, kas sastāda 751 miljardu rubļu. Turnīra sagatavošanai un aizvadīšanai Krievija iztērējusi 688 miljardus rubļu.

Pasaules kausa rīkotāji uzskata, ka vismaz trešā daļa no tālākās turnīra finansiālās ietekmes atsauksies uz tūrisma attīstību, bet ilgtermiņa iespaida pamatdaļa tiks sasniegta uz investīciju efekta rēķina.