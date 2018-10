Pirms tam trešdien, 24. oktobrī, "Riga", "Ventspils" un "Spartaks" kopīgā vēstulē norādīja uz RFS interešu lobēšanu lēmumā par leģionāru limita palielināšanu. Par leģionāru limita palielināšanu Latvijas čempionātā tiek runāts jau ilgu laiku, turklāt lielāka skaidrība šajā jautājumā varētu būt jau ceturtdien, kad notiks biedrības "Latvijas Futbola virslīga" kopsapulce.

"Ar skumju smaidu izlasījām sociālajos tīklos publicēto "Spartaks", "Riga" un "Ventspils" oficiālo paziņojumu. Nozīmīgā informācija uzrakstīta raiti lasāmā valodā un ir viegli uztverama. Paziņojums noteikti saņems daudzus "like" un tiks arī plaši "šērots". Tomēr, ņemot vērā, ka paziņojums satur melīgu informāciju, uzskatām par svarīgu izskatīt, kā arī izvērtēt šo paziņojumu un tā potenciālās sekas pēc būtības, iezīmējot arī potenciālo ietekmi uz Latvijas futbola nākotni," teikts RFS, "Liepāja/Mogo" un "Metta/LU" kopīgajā paziņojumā.

RFS, "Liepāja/Mogo" un "Metta/LU" norāda, ka atbalsta piedāvājumu nākamajā sezonā katram klubam pieteikumā iesniegt 25 futbolistu sarakstu, no kuriem 17 būs vietējie spēlētāji un astoņi leģionāri, pret ko tik ļoti iestājas "Spartaks", "Riga" un "Ventspils".

"Mums variants 17/8 šķiet daudz atbilstošāks šodienas situācijai nekā 7/4. Mūsuprāt, 17/8 sistēmas ieviešana ir optimāla ne tikai virslīgas klubiem, bet vispirms nāks par labu Latvijas futbolam kopumā, sākot ar bērnu un jauniešu akadēmijām un beidzot ar Latvijas nacionālo izlasi," teikts paziņojumā.

RFS, "Liepāja/Mogo" un "Metta/LU" uzskata, ka ar šāda leģionāru limita ieviešanu Latvijas izlases spēlētāji iegūs regulāru spēļu praksi ne tikai virslīgas, bet arī starptautiskā līmenī. "Ja klubu pieteikumi netiks ierobežoti, "Riga", "Ventspils" un "Spartaks" sastāvos virslīgā būs tikai trīs laukuma spēlētāji ar Latvijas pasi, bet starptautiskajās spēlēs — viens divi laukuma spēlētāji, neskaitot vārtsargu, kā to šovasar uzskatāmi varējām redzēt."

"Ierobežojot leģionāru skaitu līdz astoņiem, mēs neapšaubāmi paaugstināsim šo spēlētāju kvalitāti mūsu virslīgā. Klubiem zudīs iespēja pieteikt vairāk nekā 20 viduvēju leģionāru sezonā. Tiem astoņiem, kuri tiks pieteikti klubu pieteikumā, būs jābūt spēcīgiem, kas dos iespēju un pateicīgu vidi arī mūsu spēlētājiem uzlabot savu meistarības līmeni, trenējoties un spēlējot kopā ar meistarīgiem futbolistiem," uzsver RFS, "Liepāja/Mogo" un "Metta/LU".

Tāpat tie uzskata, ka klubos izzudīs nepareizais, bet tik ierastais dalītās konkurences princips, kad par vietu sastāvā leģionārs konkurēja ar leģionāru, bet Latvijas spēlētāji - savā starpā.

"Katram spēlētājam būs jākonkurē par jebkuru vietu sastāvā - tas kvalitatīvi uzlabos konkurenci komandās. Turklāt, treneriem vairs nevajadzēs veikt spēlētāju maiņas, domājot par leģionāru limitu. Laukumā vienmēr atradīsies uz to brīdi spēcīgākie spēlētāji - mači kļūs kvalitatīvāki, kā arī aizraujošāki līdzjutējiem," teikts paziņojumā.

"Jaunatnes akadēmijas, kā arī citi futbola klubi, kas trenē bērnus un jauniešus, saglabās stimulu gatavot jaunos spēlētājus, jo pēc tiem būs pastāvīgs pieprasījums. Diemžēl, apstiprinot sistēmu 7/4, šie jaunie spēlētāji nebūs nevienam vajadzīgi, jo sistēma 7/4 nerada nepieciešamību klubu sastāvos iekļaut jaunos spēlētājus. Tikai apstiprinot sistēmu 17/8, virslīgas klubi būs spiesti sekot līdzi jauniem talantiem, lai tie parādītos sava kluba sastāvā, nevis pie konkurentiem, tādejādi nodrošinot pastāvīgu pieprasījumu pēc talantīgiem jaunajiem sportistiem. Tas savukārt veicinās arī šādus futbolistus sagatavojošo jaunatnes akadēmiju finansiālo stabilitāti un nākotnes izaugsmi. Arguments, ka Latvijā nav pietiekams skaits vietējo spēlētāju un nav potenciāls jaunu, talantīgu spēlētāju izaugsmei, neatbilst patiesībai. Tā ir tikai nevēlēšanās stratēģiski domāt Latvijas futbola ilgtermiņa attīstības kategorijās," pauž RFS, "Liepāja/Mogo" un "Metta/LU".

Šie klubi arī vērš uzmanību, ka šogad virslīgā laukumā devās 159 vietējie spēlētāji - tas ir pietiekami daudz, lai noformēt deviņu klubu pieteikumus.

"Jau šobrīd lielākās daļas klubu sastāvā ir nepieciešamais skaits Latvijas spēlētāju. Pieteikumus papildinot tikai ar diviem trim jaunajiem futbolistiem, klubu komplektācija būtu pilnīga. Tādējādi šāds pieteikums būs sabalansēts - tajā būs vieta ne tikai leģionāriem, bet arī vietējiem spēlētājiem. Ieviešot sistēmu 17/8, mēs neizvirzām sev pašmērķi palielināt vietējo spēlētāju skaitu par jebkuru cenu - mēs nevēlamies zaudēt spēlētājus, kuri jau šobrīd ir mūsu rīcībā, un vēlamies nodrošināt mūsu pašu sportistu talantu attīstību. Sistēmā 7/4 daudzi klubi izmantos iespēju savos pieteikumos apstiprināt tikai 6-7 vietējos laukuma spēlētājus, tādējādi liedzot iespēju daudziem Latvijas futbolistiem realizēt sevi profesionālajā futbolā," teikts paziņojumā.

"Esam uzskatījuši, uzskatām un turpināsim uzskatīt sevi par tādiem Latvijas futbola klubiem, kuriem ir ļoti svarīgi, lai dalība Latvijas čempionātā nekļūtu par biznesa projektu tikai pāris bagātiem klubiem, kuru sastāvos neatrodas vieta vietējiem spēlētājiem, kā rezultātā nacionālās izlases vienīgās cerības saistīsies vien ar blāvām cīņām par pēdējām ranga vietām. Pārsteidzoši, ka par Latvijas futbola attīstību 7/4 kontekstā runā klubi, kuriem nav savas jaunatnes akadēmijas. Vai arī šīs akadēmijas pēc būtības tiek uztvertas kā formalitāte vai nasta, no kuras neizdodas "atkratīties", nevis jaunu pašmājas futbola talantu kalve," norāda RFS, "Liepāja/Mogo" un "Metta/LU".

Klubi arī vērš uzmanību, ka "Spartaks" šogad samaksājis milzīgus sodus Latvijas Futbola federācijai, jo tam nav jaunatnes akadēmijas, tādējādi dublieru čempionātā klubs spēlējis ar tik nožēlojamu komandu, ka diskreditējot dublieru čempionātu kā tādu.

""Riga FC" kaut kādu iemeslu dēļ uzskata, ka ir izredzētāks vai titulētāks nekā citi klubi un tā vēsture līdz ar panākumiem skaitāmi no Romas impērijas laikiem, pat neraugoties uz to, ka Latvijas virslīgā spēlē vien trešo sezonu. Savukārt "Ventspils" UEFA Eiropas līgas spēlēs laukumā, neskaitot vārtsargu, laiž ne vairāk ne mazāk kā vienu divus laukuma spēlētājus no Latvijas. Ņemiet vērā, ka tas viss notiek pie šī brīža šķietami stingrā leģionāru limita 5/6, kam būtu jāpasargā mūsu pašu spēlētāji, jāveicina jauno sportistu izaugsme, jāpalīdz visas valsts futbola attīstībai. Grūti iedomāties, kas notiktu, ja būtu spēkā limits 7/4," rakstīts paziņojumā.

RFS, "Liepāja/Mogo" un "Metta/LU" uzskata, ka pēc būtības šie futbola klubi ir biznesa projekti, kas ir normāls biznesa veids, tomēr esot jāsaprot, ka to intereses pašā pamatā nesaskan ar Latvijas nacionālās izlases likteni, tāpat kā ar pašmāju futbola interesēm kopumā.

"Viņu īstermiņa panākumu stratēģiskais plāns atcelt visus ierobežojošos limitus, atteikties no nepieciešamības uzturēt/attīstīt Latvijas futbola nākotnei nozīmīgās jaunatnes akadēmijas un nodarboties ar saviem biznesa projektiem ir saprotams, bet tas ne mazākajā mērā neatbilst Latvijas futbola stratēģiskās attīstības plānam. Investori aizies, leģionāri arī, bet mēs paliksim pie "sasistas siles", pārvelkot treknu svītru tam smagajam darbam, kas pēdējos gados ieguldīts attīstot bērnu-jauniešu futbolu Latvijā," apgalvo RFS, "Liepāja"/"Mogo" un "Metta"/LU.

"Neslēpjam, ka finansiālā puse ir svarīga arī mūsu klubiem. Mēs ļoti vēlamies sasniegt maksimāli labus rezultātus Eiropas kausos, tādējādi papildinot arī klubu budžetus. Principiālā atšķirība uzskatos slēpjas pārliecībā, ka to ir iespējams izdarīt ar mūsu pašu vietējo spēlētāju palīdzību, pilnībā nebalstoties tikai uz ārzemju futbolistiem. Ir lieki pieminēt, ka tieši Eirokausu pieredze mūsu vietējiem spēlētājiem ļaus iegūt tik ļoti nepieciešamo "lielo spēļu" pieredzi, kas nepieciešama, pārstāvot Latvijas izlasi," uzsver klubi.

RFS, "Liepāja/Mogo" un "Metta/LU" arī vērš uzmanību, ka 17/8 sistēmu nav izdomājis neviens no vietējiem klubiem.

"Prakse ierobežot ārzemju spēlētāju skaitu sezonas pieteikumā tiek pielietota un veiksmīgi sevi apliecinājusi daudzās pasaules valstīs. Tostarp pie mūsu kaimiņiem Igaunijā, kur čempionātā ar desmit komandām pieteikumā var būt tikai pieci leģionāri un 25 vietējie spēlētāji. Norvēģijā ir sistēma 16/9 par labu vietējiem spēlētājiem, bet virknē citu valstu ir spēkā vēl stingrāki nosacījumi vietējo futbolistu aizsardzībai. No vienas puses šī sistēma klubiem, kas vēlas pārsvarā izmantot leģionārus, dod iespēju izmantot pat astoņus šādus spēlētājus līdzšinējo piecu vietā, savukārt no otras puses aizsargā pašmāju futbolistu intereses un paplašinās viņu iespējas būt profesionālu komandu sastāvā, iegūt spēles laiku atbildīgos mačos, perspektīvā dodot labumu arī savas valsts izlasēm," teikts viņu paziņojumā.

"Šiem klubiem ir grūti saprast, ka ir cilvēki, kuriem daudz vairāk interesē visas Latvijas futbola nākotne, nevis pāris biznesa projekti. Savā vēstulē viņi apgalvo, ka ir tikai divi klubi, kuri atbalsta sistēmu 17/8. Ko tad, ja virslīgas balsojumā atklāsies, ka tā tas nav un ka šīs sistēmas atbalstītāju skaits ir krietni lielāks? Cienījamie klubi atvainosies un atzīs citu tiesības uz alternatīvu viedokli, vai kārtējo reizi apgalvos, ka klubu vārdā ir nobalsojis RFS?" retoriski jautā RFS, "Liepāja/Mogo" un "Metta/LU".

Leģionāru limits šobrīd paredz, ka katram virslīgas klubam ir tiesības pieteikt neierobežotu skaitu citu valstu futbolistu, bet laukumā vienlaicīgi var atrasties pieci no viņiem.