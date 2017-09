"Riga" komanda svētdien izcīnīja svarīgu uzvaru "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas mačā, viesos ar 2:0 (1:0) uzvarot "Ventspili".

Rīdziniekiem abus vārtus šajā mačā iesita Bogdans Vašcuks.

Šis mačs bija notikumiem bagāts, abām komandām demonstrējot aktīvu futbolu, bet rezultātu atklāja viesi no Rīgas, kuru labā 32.minūtē ar skaistu sitienu izcēlās Vaščuks. Līdz lielajam pārtraukumam rezultāts palika nemainīgs, bet jau pašā otrā puslaika sākumā Vaščuks bija precīzs vēlreiz, tādējādi panākot jau 2:0.

Turpinājumā "Riga" sāka spēlēt no aizsardzības, kamēr ventspilniekiem bija bumbas kontrole, taču ar vārtu gūšanas iespēju izmantošanu nesekmējās. Tikmēr rīdzinieki vienā no pretuzbrukumiem nebija tālu no vārtu guvumiem, tomēr 65.minūtē pārāk teatrāli "Ventspils" soda laukumā krita Darko Lemajičs, kurš par to nopelnīja savu dzelteno kartīti un noraidījumu no laukuma.

Lai arī "Riga" palika mazākumā, mājinieki to vārtu guvumā nespēja pārvērst, lai arī pēc viena no sitieniem bumba norībināja vārtu pārliktni.

Tikmēr paši ventspilnieki iepriekšējās piecās virslīgas spēlēs divreiz bija pieveikuši "Spartaku", bet pārējos trijos mačos bija bez panākumiem. Savukārt "Riga" pašlaik ir uz uzvaru takas, jo vienība tagad pēdējās piecās virslīgas spēlēs guvusi četras uzvaras, pagājušajā nedēļas nogalē dramatiski izraujot panākumu pār "Liepāja"/"Mogo" vienību, kas būs tās pretiniece Latvijas kausa finālā.

Citā mačā svētdien pagājušās sezonas čempione Jūrmalas "Spartaks" savā laukumā ar 3:1 (1:1) pārspēja "Metta"/"Latvijas Universitāte" komandu. Līdz ar to "Spartaks" vienībai izdevies pārtraukt trīs zaudējumu sēriju.

Šis mačs iesākās aktīvi, un jūrmalniekus 11.minūtē izvirzīja Jevgeņijs Kozlovs, taču tikai sešas minūtes vēlāk izlīdzinājumu panāca Adamu Abdulahi. Arī turpinājumā bija skatāma spēle, kur vārtu gūšanas iespēju netrūka pie abiem vārtiem, bet pirmais puslaiks tā arī noslēdzās ar neizšķirtu 1:1.

Līdzīga spēles gaita bija arī otrajā puslaikā, bet 56.minūtē "Spartaks" komandas labā otros vārtus guva Kozlovs. Savukārt vēl sešas minūtes vēlāk Edgars Gauračs panāca jau 3:1. Mača noslēgumā neviena no vienībām vairs reāli neapdraudēja sāncenšu vārtus, cīņā uzvarot "Spartakam".

"Spartaka" futbolisti pirms šī mača bija cietuši jau trīs zaudējumus pēc kārtas - virslīgas ietvaros ar 0:3 atzīstot "Ventspils" un ar 0:1 arī RFS pārākumu, bet Latvijas kausa pusfinālā pagarinājumā ar 1:2 piekāpjoties "Riga".

Jau pēc pirmajām divām neveiksmēm no "Spartaka" galvenā trenera amata tika atlaists slovāku speciālistu Jozefs Vukušičs, kura vietā pagājušajā trešdienā neilgi pirms spēles ar "Riga" stājās lietuviešu speciālists Valds Urbons.

Zīmīgi, ka "Metta"/LU pagājušajā nedēļas nogalē guva vienu no retajiem punktiem, viesos cīnoties 2:2 ar "Ventspils" futbolistiem.

Pati "Liepāja"/"Mogo" komanda šajā kārtā laukumā izies pirmdien, kad televīzijas mačā uzņems "Jelgavu".

Kopvērtējumā situācija ir ļoti saspringta. Līderpozīcijā ar 37 punktiem 19 mačos joprojām ir "Spartaks", kam ar 33 punktiem 20 spēlēs seko "Riga", bet 30 punkti 19 cīņās ir "Liepāja"/"Mogo" kontā. Ceturtajā pozīcijā ar 29 punktiem ir RFS vienība, bet pie 28 punktiem tikuši "Ventspils" futbolisti. Vēl "Jelgavai" ir 18 punkti, turklāt šī vienība arī izstājusies no Latvijas kausa izcīņas un līdz ar to nākamgad, visticamāk, nepiedalīsies Eirokausos, bet "Metta"/"Latvijas Universitāte" guvusi 11 punktus.

Virslīgas čempionāts noslēgsies 4.novembrī, kad tiks aizvadītas 28.kārtas cīņas. Katrai vienībai sezonā jāizspēlē pa 24 mačiem.