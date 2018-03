"Riga" futbolisti sestdien izcīnīja piekto vietu pirmssezonas sagatavošanās turnīrā futbolā "Virslīgas kauss".

"Riga" mačā par piekto vietu ar 2:1 (0:0) pārspēja "Liepāju"/"Mogo".

Spēles rezultāts tika atklāts otrā puslaika ievadā, kad Darko Lemajičs ar precīzu sitienu panāca 1:0. Izlīdzinājumu liepājnieki guva vien spēles 80.minūtē, kad pēc stūra centrējuma vārtu priekšā visveiksmīgāk nospēlēja uz maiņu nākošais Antons Jemeļins. Ar to gan viss vēl nebeidzās, jo kompensācijas laikā "Riga" aizsteidzās ātrajā uzbrukumā un no vārtu priekšas bumbu vārtos raidīja viens no šīs komandas pārbaudāmajiem spēlētājiem.

Tikmēr duelī par septīto vietu "Ventspils" komandas dublieri pārspēja "Valmiera Glass"/ViA komandu. Ventspilnieki ar valmieriešiem pēc pamatlaika cīnījās neizšķirti 1:1 (1:1), bet pēcspēles sitienu sērijā guva virsroku ar 5:3.

Pirmie vārti tika gūti 20.minūtē, kad precīzs pēc komandas biedra centrējuma bija valmieriešu komandas kapteinis Mārcis Ērglis. Tiesa, līdz puslaika beigām Raens Tālbergs paspēja izlīdzināt rezultātu.

Mača pamatlaiks noslēdzās neizšķirti, līdz ar to sekoja pēcspēles 11 metru sitienu sērija, kurā pārāks bija Kurzemes klubs.

Rīt "Skonto" hallē par uzvaru turnīrā cīnīsies Jūrmalas "Spartaks" un RFS, bet bronzu dalīs "Jelgava" un "Metta"/"Latvijas Universitāte".

Jaunā virslīgas sezona sāksies nākamajā nedēļas nogalē.