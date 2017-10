Andoras futbola izlase no savas pretinieces Latvijas sagaida pašu labāko sniegumu, pirmdien notikušajā pirmsspēles preses konferencē atklāja andoriešu galvenais treneris Koldo Alvaress.

Latvijas un Andoras izlases otrdien plkst.21.45 "Skonto" stadionā aizvadīs 2018. gada Pasaules kausa kvalifikācijas cikla noslēdzošo maču, abām valstsvienībām cīnoties par priekšpēdējo pozīciju apakšgrupā.

"Gribam parādīt to pašu sniegumu, ko esam demonstrējuši iepriekš šajā ciklā. Gribam kļūt par atpazīstamu komandu. Labi, ja varam iegūt arī kādu punktu," teica Alvaress.

Iepriekšējā abu komandu duelī pirms gada Andorā ar 1:0 uzvarēja Latvija.

"No Latvijas izlases sagaidām pašu labāko sniegumu. Komandai ir jauns treneris, kurš to vadījis pēdējās piecās spēlēs, līdz ar to futbolisti gribēs sevi parādīt pēc iespējas labāk," secināja Alvaress.

Iepriekšējā mačā Andora savā laukumā ar 0:2 zaudēja 2016. gada Eiropas čempionei Portugālei, turklāt pirmajā puslaikā palika nepārspēt.

"Šī spēle dod nelielu gandarījumu par to, ka esam veiksmīgi padarījuši savu darbu, tomēr, ja ņem vērā punktus, tad neko neieguvām," skaidroja Alvaress.

Kā svētdien pavēstīja Latvijas Futbola federācija (LFF), laukuma kvalitātes dēļ abas izlases nevarēs aizvadīt treniņu spēles stadionā. Latvijas izlase spēlei gatavojas Slokas stadionā, bet Andora trenējas stadionā "Arkādija".

"Protams, ka tas mūs ietekmē, jo nevaram trenēties tajā stadionā, kur jāspēlē. Tomēr mūsu spēkos nav ko mainīt, tāpēc nāksies pielāgoties situācijai," atzīmēja Alvaress.

Andoras futbola izlase jūnijā guva vēsturisku uzvaru, savā laukumā ar rezultātu 1:0 pārspēdama Ungāriju.

"Tas bija fantastisks panākums, bet tā jau ir pagātne un jākoncentrējas rītdienas mačam. Spēle ar Latviju būs kā fināls, psiholoģiski tā arī gatavosimies," uzsvēra Andoras izlases Marks Pujols.

Kopvērtējumā pirms pēdējās kārtas Šveicei ir 27 punkti deviņos mačos, ar 24 punktiem seko Portugāle, Ungārijai un Fēru salām ir attiecīgi desmit un deviņi punkti, bet Latvija un Andora iekrājušas pa četriem punktiem.

Lai nepaliktu pēdējā vietā apakšgrupā Latvijai mačā ar Andoru pietiks ar neizšķirtu, jo latviešiem ir labāka gūto un zaudēto vārtu attiecība.

2018. gada Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Krievijā. No Eiropas zonas deviņu apakšgrupu uzvarētāji uzreiz tiks pie ceļazīmēm uz finālturnīru, bet astoņas labākās otro vietu ieguvējas izslēgšanas spēlēs noskaidros vēl četras finālturnīra dalībnieces.

Nākamgad Latvijas izlase piedalīsies Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA) jaunizveidotajā Nāciju līgā, kur spēlēs vājākajā divīzijā. Turnīrs sāksies nākamā gada 6. septembrī, kā rezultātā vairums pārbaudes spēļu tiks aizstāti ar gana nozīmīgiem mačiem starp sava kontinenta valstsvienībām.