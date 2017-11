Latvijas futbola izlase aizvada treniņnometni Portugāles pilsētā Lisabonā, un tur pēc individuālas programmas trenējas Cauņa. Viņš gan nepiedalīsies gaidāmajās spēlēs.

"Uzskatu, ka Aleksandrs Cauņa ir neparasts meistars un ļoti labs futbolists. Viennozīmīgi mūsu valstsvienībai ir nepieciešami šādi spēlētāji. Manuprāt, viņš vēl nav nospēlējis pilnībā savu karjeru. Mums ir jāpalīdz šādiem spēlētājiem atgriezties lielajā futbolā. Esmu pārliecināts, ka ar šādu uzaicinājumu speram soli virzienā, kas palīdzēs viņam atgriezties arī nacionālajā izlasē," intervijā portālam "lff.lv" sacīja Starkovs. "Vienlaikus lieliski apzināmies, ka A. Cauņas gadījumā atgriezties lielajā futbolā nav tik vienkārši. Futbolisti, kas saskārušies ar hroniskām traumām, zina, ka tas nav vienkārši - it īpaši psiholoģiskajā ziņā. Futbolists spēlē, tad gūst traumu, atjaunojas un trenējas, bet tad atkal gūst traumu... Šādā brīdī ir nepieciešams arī stiprs atbalsts gan no tuvinieku, gan draugu un arī komandas biedru puses. To šobrīd arī cenšamies viņam dot."

Latvijas futbolisti otrdien pulksten 19:00 pēc Latvijas laika aizvadīs treniņspēli pret Saūda Arābijas valstsvienību, kas kvalificējusies Pasaules kausa izcīņai.

"Protams, spēlēsim ar domu par uzvaru, taču šajā gadījumā - ne par katru cenu... Jo komandā šobrīd ir daži spēlētāji ar mikrotraumām. Ir arī tādi, kam vēl vakardien bija spēle kluba rindās. Attiecīgi viņi vēl nav pilnībā atjaunojušies. Protams, negrasos riskēt ar futbolistu veselību šajā mačā. Tai pašā laikā, pārstāvot valstsvienības krāsas, jau sen visi ir atteikušies no tāda termina kā 'draudzības spēle'. Lai arī šī būs treniņspēle, to vienalga ievadīs valsts himna un stadionā plīvos mūsu karogs," skaidroja treneris. "No saviem futbolistiem es prasīšu laukumā pašatdevi un atbildību. Vienlaikus mums ļoti svarīgi ir turpināt iespēlēt komandas sastāvu, veidot un stiprināt savstarpējo sapratni laukumā. Pašreizējā kandidātu sarakstā ne visiem futbolistiem ir pat 10 spēles valstsvienībā. Tas ir ļoti maz. Lai komanda būtu saspēlēta, katram spēlētājam nepieciešams nospēlēt vismaz 30 līdz 40 spēles. Tad arī varēsim runāt par to, ka komanda spēlē, tā teikt, pēc notīm. Mačā pret Saūda Arābiju kādam futbolistam dosim iespēju debitēt, kādam atkal apliecināt sevi... Vienlaikus ievērosim, ka šī tomēr būs treniņspēle, nevis oficiālā kvalifikācijas spēle. Šādā brīdī mēs plānojam arī riskēt ar sastāvu, dot iespēju futbolistiem gūt vērtīgu pieredzi."

Latvijas futbola izlase aizvadīs savu pirmo spēli pēc ilggadējā kapteiņa Kaspara Gorkša karjeras noslēgšanas valstsvienībā. Starkovs ir noskaņots optimistiski, ka viņa vietā izdosies atrast aizsardzības balstu.

"Atcerēsimies, ka jau pret Andoru aizvadījām spēli bez Kaspara sastāvā. Protams, valstsvienībā pavadot 12 gadus, Kaspars bija pieradinājis ar savu pastāvīgo klātbūtni. Tomēr tagad dzīve turpinās... Esam meklējuši un esam atraduši jaunu aizsardzības spēlētāju sakārtojumu bez Gorkša tajā. Esošos spēlētājus noskaņojam tam, ka katrs no viņiem var sniegt savu artavu jaunas komandas veidošanas procesā. Ar to šobrīd arī nodarbojamies, lai nākotnē šī komanda gūtu panākumus.