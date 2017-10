Latvijas futbola izlasei, pēc vairāk kā gada pārtraukuma izcīnot uzvaru, no pleciem ir novēlies slogs, kas nākotnē ļaus domāt par izaugsmi, pēc otrdien 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē gūtā panākuma žurnālistiem sacīja valstsvienības galvenais treneris Aleksandrs Starkovs

Latvijas futbola izlase otrdien "Skonto" stadionā 2018.gada Pasaules kausa kvalifikācijas cikla noslēdzošajā mačā ar 4:0 (2:0) sagrāva Andoras valstsvienību, pārtraucot desmit neuzvarētu spēļu sēriju.

Mājiniekiem divus vārtus guva Valērijs Šabala, bet pa reizei izcēlās Dāvis Ikaunieks un Igors Tarasovs, kurš guva savus pirmos vārtus valstsvienības kreklā.

"Vēlos pateikties spēlētājiem, kuri aizvadīja kvalitatīvu spēli. Domāju, ka rezultāts ir likumsakarīgs - parādījām labu spēli gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, gūstot vārtus epizodēs, kādas iemēģinājām treniņos," panākuma atslēgu norādīja Starkovs.

Viņš gan uzsvēra, ka uzvara nav nākusi viegli. "Andora kopumā parādīja kāda ir komanda - ļoti organizēta un jebkurai izlasei pret viņiem klājas grūti. Ja mēs pret viņiem pēc nedēļas spēlētu vēlreiz, rezultāts varētu būt arī daudz sīvāks. Šodien palīdzēja tas, ka guvām divus ātrus vārtus. Pie 2:0 ar nejaušu vārtu guvumu pretinieki varētu atgriezties spēlē, tāpēc es teiktu, ka izšķirošais bija trešo vārtu guvums," bilda izlases vadītājs.

"Kad es kļuvu par treneri, daudz strādājām, bet rezultāts nenāca. Tagad zināms slogs novēlies no pleciem. No savas puses izdarīšu maksimumu, lai Latvijas futbolam sāktos izaugsme. To ir atradusi Islande, bet mēs ar futbolistiem arī centīsimies izdarīt maksimumu," Starkovs kā piemēru Latvijas nākotnes mērķiem minēja Islandes izlasi, kura ar kvalificēšanos Pasaules kausa finālturnīram vēlreiz pārsteigusi pasaules futbola sabiedrību.

Islande, kā zināms, pērn aizkļuva līdz Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālam.

Mača beigu daļā Starkovs laukumā laida izlases debitantu Daniilu Ulimbaševu, tobrīd izlases rindās esot pieciem "SynotTip" virslīgas kluba RFS spēlētājiem, kuru rindas nākamsezon papildinās arī Gļebs Kļuškins, kurš arī šajā mačā gāja laukumā.

"Savu iespēju mačā saņēma Ulimbaševs, kurš labi spēlē klubā. Viņš ir perspektīvs spēlētājs un var būt svarīgs izlasei nākotnē," veiktās maiņas komentēja Starkova. "Kad [uz izlasi] izsaucam spēlētājus, neskatos no kura kluba viņi nāk - mani uztrauc, lai izlasē būtu kvalitatīvākie un labākie. Gribēju, lai Uldriķis, Aleksejs Višņakovs un Ulimbaševs sajūt izlases garšu, tāpēc izlaidu tieši viņus un sanāca, ka viņi visi ir no RFS. Ulimbaševs izlasē bija jau otro izsaukumu un, ja viņš nebūtu devies laukumā, nevar zināt kā būtu to uztvēris."

Latvijas izlase šajā kvalifikācijas ciklā izcīnīja divas uzvaras, abos mačos pārspējot Andoru, bet vēl reizi nospēlējot neizšķirti pret Fēru salām.

"Cikls kopumā bija bagāts notikumiem un ne ļoti labs. Bija treneru maiņa, kas nekad nav pozitīvi. Ciklu nevar nosaukt par katastrofālu, bet grūtu. Tomēr skrupulozākai analīzei šobrīd neesmu gatavs," atzina Starkovs, kurš piebilda, ka novembrī izlasei būs vismaz viena pārbaudes spēle.

Tikmēr Andoras izlases galvenais treneris Koldo Alvaress pieļāva, ka viņa vadītajai komandai šī bijusi sliktākā spēle šajā kvalifikācijas ciklā.

"Latvija pirmajās divās iespējās iesita un pēc tam mūsu komanda morāli padevās. Iespējams, šī bija mūsu sliktākā spēle ciklā. Nezinu, kas notika spēles sākumā. Esam daudz strādājuši ar mūsu stratēģiju, bet šie divi vārti ļoti ietekmēja turpmāko maču. Latvija varbūt ir stiprāka, bet ne tik ļoti kāds ir spēles rezultāts," sacīja viesu treneris.

Andora sestdien ar 0:2 zaudēja Portugālei, pirmo puslaiku nospēlējot neizšķirti 0:0.

"Mums ļoti daudz spēka prasīja Portugāles spēle un nepalīdzēja arī laukuma kvalitāte. Latvijai ir daudzi jauni spēlētāji, kuri gribēja pierādīt sevi. Iespējams Latvijai nākotnē būs laba komanda. Šabala un Ikaunieks šodien labi nospēlēja. Latvijai ir labs līmenis," atzina viesu komandas treneris.