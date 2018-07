Latvijas futbola izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis, kuru piektdien atzina par "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas jūnija vērtīgāko spēlētāju, ir tuvu pārejai uz Šveices augstākās līgas klubu "Sion".

Uldriķis atzīts par "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas jūnija vērtīgāko spēlētāju, bet par labāko treneri nosaukts Mihails Koņevs, kurš iepriekšējā mēnesī bija "Riga FC" galvenā trenera vietas izpildītājs.

Žurnālistu, Latvijas Futbola federācijas (LFF), "Latvijas futbola virslīgas" un līdzjutēju balsojumā Uldriķis saņēma 53 balsis, kas bija gandrīz trīs reizes vairāk nekā viņa tuvākajam sekotājam.

No pārējiem četriem balvai nominētajiem futbolistiem 18 balsis saņēma "Riga" kapteinis Vladimirs Bajenko, 15 balsis tika viņa komandas biedram Antonijam Černomordijam, bet pa 14 balsīm saņēma Mārtiņš Ķigurs no "Liepājas"/"Mogo" un Jevgeņijs Kobzars no Jūrmalas "Spartaka".

Virslīgā jūnijā tika aizvadīts krietni mazāks spēļu skaits kā maijā, taču intriga un aizraujošu dueļu netrūka. Uldriķis kopumā aizvadītajos trīs mačos guva trīs vārtus, kā arī palīdzēja komandas biedriem atzīmēties ar precīziem sitieniem. Mačā pret "Ventspili" viņš pretinieku vārtos ieraidīja divas bumbas (3:1), bet spēlē ar "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" vienību jaunais uzbrucējs atzīmējās ar vienu precīzu sitienu (4:0).

Pašlaik 20 gadus vecais Uldriķis jūnija guva savus pirmos vārtus arī Latvijas pieaugušo izlases sastāvā.

Kā zināms, "Riga" komandu šobrīd vada tās jaunais galvenais treneris Viktors Skripņiks, taču pēc tam, kad maija beigās klubs no amata atbrīvoja Goci Sedloski, komandu ilgāk kā mēnesi vadīja pieredzējušais pašmāju speciālists Koņevs. Zīmīgi, ka līdz ar Koņeva stāšanos galvenā trenera pienākumu izpildītāja vietā klubs sāka izcīnīt uzvaru pēc uzvaras.

Jūnija ietvaros visos aizvadītajos mačos tika svinēti tikai panākumi - ar identisku rezultātu 1:0 savā laukumā tika uzveiktas gan ''Jelgavas", ''Ventspils'' un "Spartaka" komandas, savukārt jūnija izskaņā viesos ar 2:0 tika svinēta uzvara pār Valmieras futbolistiem. Lieliskais komandas sniegums jūnijā ticis pamanīts LFF Treneru padomes vērtējumā, mēneša labākā trenera balvu piešķirot Koņevam.

Neilgi pēc tam parādījās informācija, ka Uldriķis noslēdzis četru gadu līgumu ar Šveices klubu "Sion". Tikmēr pats futbolists atklāja, ka oficiāli vēl nekas nav parakstīts. Tāpat Uldriķis nemin klubu, ar kuru plānota vienošanās.

Pašlaik 20 gadus vecais uzbrucējs otro sezonu pārstāv Latvijas virslīgas komandu RFS. Šosezon viņš ar septiņiem gūtiem vārtiem ieņem dalītu otro vietu virslīgas rezultatīvāko spēlētāju sarakstā.

Pirms tam divas sezonas Uldriķis pārstāvēja "Metta"/"Latvijas Universitāte" komandu.

Uldriķis Latvijas izlasē bijis laukumā sešās spēlēs un guvis vienus vārtus. Tāpat viņš pārstāvējis Latvijas jaunatnes izlases.

"Sion" divas reizes kļuvusi par Šveices čempioni un 15 reizes triumfējusi valsts kausa izcīņā. Divas reizes Šveices kausa izcīņā "Sion" uzvarēja ar Latvijas izlases vārtsarga Andra Vaņina palīdzību. Vaņins Sjonas komandu pārstāvēja no 2009. līdz 2016.gadam.