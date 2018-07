Ziņots, ka Kurzemes klubs Eiropas līgas atlases pirmajā kārtā divu spēļu summā ar 8:3 pieveica Albānijas vienību "Luftetari", bet nākamajā kārtā tiksies ar pazīstamo Francijas vienību Bordo "Girondins".

Abu komandu pirmajā spēlē Ventspilī mājinieki uzvarēja ar 5:0, praktiski nodrošinot sev uzvaru divu maču summā. Turklāt pirmajā mačā ventspilnieki visus piecus vārtus guva jau pirmajās 45 minūtēs, līdz ar to otrais puslaiks un otrais mačs Albānijā praktiski izvērtās par formalitāti. Jau pēc pirmās spēles Ventspilī futbola aprindās mēļoja par cīņas aizdomīgumu, bet atbildes spēle tikai palielinājusi aizdomu ēnu.

Spēlē Albānijā ventspilnieki pēc pirmā puslaika bija vadībā ar 2:1 un otrajā puslaikā darbojās gandrīz kā treniņu režīmā. "Luftetari" otrajā puslaikā izvirzījās vadībā ar 3:2, tomēr mājinieki nosargāt vismaz uzvaru savā laukumā necentās. Tieši pretēji, kā norāda ārzemju futbola apskatnieki, palīdzējuši ventspilniekiem tikt pie neizšķirta. "Ventspils" neizšķirtu panāca otrā puslaika kompensācijas laikā, kad albāņu vienība viegli atdeva bumbu un ļāva izveidot pretuzbrukumu, atstājot vārtsargu vienatnē pret diviem kurzemniekiem.

This is Ventspils equalizer in the 92nd minute. Just take a look how easily Luftetari players are giving the ball away... What a shame! pic.twitter.com/9et4mTejoT

— Mario (@XhavaraM) July 19, 2018