22 gadus vecā Pavāra "gols" atzīts par labāko līdzjutēju balsojumā 18 vārtu guvumu konkurencē. Balsojumā piedalījās vairāk nekā trīs miljoni futbola fanu, bet visā Pasaules kausā 64 spēlēs tika gūti 169 vārti.

1/8 fināla spēlē Pavārs 57. minūtē ar spēcīgu sitienu panāca 2:2, bet visā mačā Francija svinēja uzvaru ar 4:3 un iekļuva ceturtdaļfinālā. Pēc tam Francija uzvarēja ceturtdaļfinālā, pusfinālā un finālā pieveica arī Horvātiju, otro reizi triumfējot Pasaules kausā.

Pavārs ir pirmais Eiropas futbolists, kura vārtu guvums atzīts par labāko Pasaules kausā. Pirmo reizi Pasaules kausa labāko "golu" līdzjutēji noteica 2006. gadā, kad balvu saņēma Maksi Rodrigess (Argentīna). Pēc četriem gadiem Djego Forlana (Urugvaja) "golu" līdzjutēji atzina par labāko, bet pirms četriem gadiem Brazīlijā labākais vārtu guvums padevās Hamesam Rodrigesam.

🚀🇫🇷OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!https://t.co/U0WEmz7dOM pic.twitter.com/BnsbNWoCKI