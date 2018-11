'BFC Daugavpils': Eigima aizsegā Gavrilovs turpina 'totalizatoru mahinācijas' pilsētā

Daugavpilī ar pilsētas mēra Riharda Eigima palīdzību netīros darbus futbolā turpina piekopt bēdīgi slavenais Oļegs Gavrilovs, otrdienas rītā šādu paziņojumu sociālajos tīklos izplatīja Latvijas pirmās līgas čempionātā uzvarējusī komanda "BFC Daugavpils".

Pagājušajā piektdienā Daugavpilī notika kārtējā tiesas sēde pret Gavrilovu un Jevgeņiju Klopovu, kuri saistībā ar spēļu rezultātu sarunāšanas skandālu tiek apsūdzēti par lielu naudas līdzekļu piesavināšanos un izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Šajā pašā dienā Daugavpils dome izplatīja paziņojumu, ka no Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes "Daugavpils futbola skola" direktora pienākumu pildīšanas uz laiku tiek atstādināts Nauris Mackevičs, kurš vairākkārt cīnījies pret spēļu rezultātu ietekmēšanu un nav vairījies par to runāt. Šī futbola centra "Daugavpils" galvenā komanda "BFC Daugavpils" arī uzvarēja pirmās līgas turnīrā, iegūstot tiesības nākamgad spēlēt virslīgā.

Mackevičs tiek turēts aizdomās par "daudzkārtējiem finanšu pārkāpumiem", lai gan netiek minēts, kādi konkrēti pārkāpumi konstatēti Mackeviča darbībā. Mackeviča vietā par Daugavpils futbola skolas direktoru uz laiku iecelts Aleksandrs Vlasovs, kura vārds savulaik arī izskanējis Latvijā labi zināmos futbola skandālos.

"Šāds solis mūsu akadēmijai nebija pārsteidzošs, jo Rihards Eigims jau vairāk nekā gadu plānveidīgi centies darīt visu iespējamo, lai traucētu mūsu kluba darbam. Regulāri ultimāti un draudi bija bieža parādība jebkādās ar mūsu klubu saistītajās lietās. Pēc mēra dotajiem uzdevumiem Daugavpils Sporta pārvaldes vadītājs Juris Stivriņš un Daugavpils domes juridiskais departaments ilgstoši centās atrast kādus pārkāpumus skolas darbā, taču visi šie mēģinājumi bija nesekmīgi," teikts "BFC Daugavpils" paziņojumā.

Kā norāda "BFC Daugavpils", iemesls esot "nepamatotas formāla rakstura kļūdas darba laika uzskaites tabelēs", tāpēc iestādē darbu sāks Daugavpils revīziju un audita nodaļa, "kuras uzdevums būs atrast vēl kādu formālu iemeslu N.Mackeviča atlaišanai". Savukārt "BFC Daugavpils" kā atbildes soli "vietējiem kariem" pieprasījuši Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienestam, lai tas veic neatkarīgo pārbaudi Daugavpils Futbola skolā

"BFC Daugavpils" savā paziņojumā asi vēršas pret pilsētas mēru Eigimu, kurš esot labās attiecībās ar bēdīgi slaveno Gavrilovu. 2017. gada vasarā, būdams domes priekšsēdētāja vietnieka amatā, Eigims mēģināja par pašvaldības līdzekļiem iegādāties no Gavrilova zemi pie "Esplanādes" stadiona, pie tam par trīs reizes lielāku cenu nekā Gavrilovs piedāvāja iepriekšējai domei, apgalvo "BFC Daugavpils".

Nākamās "aizdomīgās pazīmes" bijušas 2017. gada beigās, kad jau priekšsēdētāja amatā Eigims ultimāta veidā esot paziņojis, ka "BFC Daugavpils" jānodod kādam viņa piesaistītajam "investoram", neatklājot šī mistiskā investora vārdu.

"Pēdējā laikā Gavrilovs ir ļoti aktivizējies un regulāri apmeklē gan futbola, gan telpu futbola spēles. Ar potenciālo direktoru meklēšanu nodarbojās tieši Gavrilovs, kurš personiski vēl pirms divām nedēļām slepus tikās ar sevis izvēlēto kandidātu skolas direktora amatam, taču tas atteicies, tādēļ nācies uzrunāt Aleksandru Vlasovu. Gavrilovs un Vlasovs 2014. gadā tika aizturēti kā aizdomās turamie par spēļu manipulēšanu, tādēļ Gavrilova izvēle nav nekāds pārsteigums," turpina "BFC Daugavpils". "Gavrilovs savā darbībā nekur nav apstājies un ar sava jaunā palīga Aleksandra Jakubovska rokām turpina spēlēt visiem labi zināmās totalizatoru spēles. Tieši Jakubovskis ir tas, kurš piedāvā konkrētiem cilvēkiem un klubiem "atdot" spēles, lai pašam Gavrilovam to nevajadzētu darīt. Šobrīd Daugavpils Futbola skolā saimnieko Jakubovskis, kuram pēc likuma vispār nedrīkst būt pat tuvumā izglītības iestādēm, jo viņš Ir bijis tiesāts un vairākus gadus pavadījis cietumā. Neskatoties uz to, Eigima radiniekam, tiek dota piekļuve visiem iestādes dokumentiem, tajā skaitā treneru un audzēkņu personas lietām."

Jakubovska vārds futbola sabiedrībā skaļāk parādījās šī gada sākumā, kad Daugavpils Futbola asociācija (DFA) plānoja vērsties Korupcijas Novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) par Latvijas Futbola federācijas (LFF) darbību. Jakubovskis ir šīs DFA valdes loceklis.

"Nav noslēpums, ka šobrīd jebkurai virslīgas vai 1. līgas komandai jābūt savai jaunatnes sistēmai (akadēmijai), tādēļ kontrole pār Daugavpils Futbola skolu Gavrilovam ir ļoti nepieciešama. Gavrilovu nekad nav interesējusi jaunatnes futbola attīstība, viņam jaunieši ir vajadzīgi tikai formalitātei licencēšanas procesā, jo ar jauniešiem naudu nevar nopelnīt," Gavrilova aktivizēšanos skaidro "BFC Daugavpils". "Mēs, BFC Daugavpils, turpināsim strādāt un darīsim visu iespējamo, lai arī turpmāk nepieļautu šādu cilvēku atgriešanos vai nonākšanu pie Daugavpils futbola stūres! Mēs esam par tīru futbolu, kurā uzvarētājs tiek noskaidrots futbola laukumā, nevis telefonā."