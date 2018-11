Didjē Drogbā saka ardievas futbolam

Slavenais Kotdivuāras futbolists Didjē Drogbā nolēmis beidzot teikt ardievas profesionālajam sportam.

Atvadu spēle 40 gadus vecajam uzbrucējam bija Fīniksas "Rising" mačs Amerikas pēc spēka otrās, Apvienotās Futbola līgas (USL) kausa izcīņas finālā pret "Louisville City FC", kurā Drogbā komanda zaudēja ar 0:1.

Win or lose, @PHXRisingFC stay together. Farewell @didierdrogba thank you for an AMAZING season. Can't wait for next year #RisingAsOne #UpRising pic.twitter.com/eUsbUmThXp