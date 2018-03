NHL regulārā čempionāta mačs pret Čikāgas "Blackhawks" somu hokejistam kļuva par 14. spēli pēc kārtas, kurā viņš guvis vismaz vienu rezultativitātes punktu. Šajās 14 spēlēs viņš guvis kopumā 16 vārtus un atdevis astoņas rezultatīvas piespēles.

Patrik Laine of the @NHLJets extended his franchise-record point streak to 14 games, the longest by a teenager in NHL history. #NHLStats #CHIvsWPG pic.twitter.com/Ss8eOFpUTQ— NHL Public Relations (@PR_NHL) March 16, 2018