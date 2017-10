Volkers, kurš ir pirmais austrāliešu hokejists NHL, ar vārtu guvumu izcēlās jau savā debijas spēlē, kurā "Capitals" ar 6:1 (4:0, 2:1, 0:0) pārspēja Monreālas "Canadiens". Volkers guva pēdējos, sestos vārtus Vašingtonas kluba labā, bet ar četriem gūtiem vārtiem šai mačā izcēlās krievu zvaigzne Aleksandrs Ovečkins.

.@NathanWalks10 was honored with a call from Australian Prime Minister @TurnbullMalcolm for being the first Aussie to play in the @NHL pic.twitter.com/lsvGCgPzcr— Washington Capitals (@Capitals) October 8, 2017