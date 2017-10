Pirmās divas spēles "zelta bruņinieki" aizvadīja izbraukumā, vispirms ar 2:1 pārspējot Dalasas "Stars", pēc tam ar 2:1 pagarinājumā Arizonas "Coyotes".

Savā pirmajā mājas spēlē otrdien Lasvegasas klubs otro reizi četru dienu laikā pārspēja "koijotus", ar 5:2 viņus uzvarot arī savā laukumā.

Vēsturiskos pirmos vārtus Lasvegasas arēnā guva Tomass Noseks mača trešajā minūtē, bet pirmā perioda vidū rezultāts jau bija 4:0 mājinieku labā. Ceturtos vārtus "Golden Knights" labā guva Džeimss Nīls, realizējot pirmo skaitlisko vairākumu jaunā kluba vēsturē.

The @GoldenKnights became the first team in the League's 100-year history to begin its inaugural season with three straight wins. #VegasBorn pic.twitter.com/xvhguxlAMg