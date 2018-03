Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Viesturs Koziols pirmdien pēc pirmā izlases treniņa mediju pārstāvjiem atklāja valstsvienības komplektēšanas principus, kā arī vairākas darba nianses.

Lai arī iepriekš izskanēja informācija, ka sagatavošanās procesā izlasei piesaistīs gandrīz 80 hokejistu, realitātē tie būs maksimums 43 spēlētāji, norādīja Koziols. "Pagājušogad gribējām pārbaudīt lielāku spēlētāju skaitu, šogad mēģināsim iztikt ar iespējami mazu, koncentrēsimies uz kvalitāti un nepārbaudīsim pārāk plašu loku. Mēģināsim aprobežoties ar 40-43 spēlētājiem, ne vairāk. Šogad negribam eksperimentēt. " viņš saka. "Man ir trīs [kandidātu] saraksti uz galda, bet viss atkarīgs no tā, vai spēlētāji tiks, vai nebūs traumas. Zinām, ka daļai spēlētāju jāsadziedē mikrotraumas, bet neviens pagaidām nav atteicis."



Koziols apstiprināja, ka šogad izlasei pievienosies uzbrucējs Mārtiņš Karsums, kurš marta beigās vēl aizvadīs īsu treniņnometni klubā, Maskavas "Dinamo", bet aprīļa sākumā būs klāt. Kas attiecas uz Rīgas "Dinamo" līderi Lauri Dārziņu, arī viņš nav pateicis "nē" izlasei, taču nav arī apstiprinājuma par jāvārdu. "Te vairāk Laura saruna ar treneri… Respektēsim jebkuru Dārziņa lēmumu," saka Koziols.

Spēlētāju atlasi valstsvienībai veic nevis viens ģenerālmenedžeris, bet vesela "menedžeru komanda" — Koziols, sporta direktors Edgars Buncis un Māris Baldonieks, kuri konsultējas ar U20 izlases galveno treneri Kārli Zirni, hokeja kluba "Rīga" ģenerālmenedžeri Juri Opuļski un Rīgas "Dinamo" treneru korpusu. "Ja mums būtu kā Kanādai jāizvēlas no 200 spēlētājiem, tad vienam ģenerālmenedžerim būtu vieta, bet mums to spēlētāju nav tik daudz un mēs viņus zinām," norāda Koziols. "Izlases darba organizācijai — ekipējuma sagādāšanai, treniņu, ēdināšanas plānam — uzskatu, ka tam nevajag algot vēl vienu cilvēku, to mēs varam izdarīt paši. Spēlētāju atlase, pagājušogad, manuprāt, izdevās optimāla. Ja ir Bulgārijas līgā kāds Jānis Pētersons, ko esam aizmirsuši, bet visi spēlētāji visi ir apzināti un pagaidām ģenerālmenedžera amatu LHF, manuprāt, nav vajadzības ieviest."

Šogad laicīgi sākts risināt hokejistu apdrošināšanas jautājums, kam gan tiek lūgts atbalsts no valdības. "Ar šo dienu (19. martu) visu spēlētāju veselība, traumu, invaliditātes gadījumi ir apdrošināti. Ja jūs interesē slavenā "spēlētāju vērtība" un līgumu apdrošināšana, tas jautājums ir daudz sarežģītāks," saka Koziols. "Pie tā mēs esam savlaicīgi sākuši strādāt, mūs pārstāvošais brokeris ir izsūtījis vairākām kompānijām pieprasījumu piedāvāt labāko risinājumu, bet labākie ir dārgi, sākot ar 60 tūkstošiem eiro. Izvērtēsim, kurš risinājums būs optimālākais un to pieņemsim. Jāsaka uzreiz — federācija viena pati nevar samaksāt šo summu, esam runājuši par šo jautājumu ar premjeru, esam uzrakstījuši vēstuli valdībai ar lūgumu atbalstīt, ja apdrošināšanas summa būs jāmaksā, un ir skaidrs, ka būs jāmaksā. Cik prasījām valdībai? Tik, cik maksās polise, apmēram, 120-130 tūkstošus eiro. Mums vispirms ir jādabū piedāvājums no apdrošinātāja un polisi jau rādīsim valdībai. Ar to negribam nopelnīt naudu, summa nav nekas slēpjams."

Daļai hokejistu līgumu ar klubiem beidzas 30. aprīlī, kas potenciāli varētu ietekmēt lēmumu par spēlēšanu izlase apdrošināšanas kontekstā, bet LHF vadība uzsver, ka pievienošanās valstsvienībai ir katra sportista brīva izvēle un neviens netiks nosodīts, ja priekšroku dos darbam pie savas profesionālās karjeras turpināšanas. "Tā ir katra spēlētāja brīva izvēle, viņa paša lēmums, un mēs respektēsim katra izvēli," uzsver Koziols. "Tiem, kas gribēs, tie spēlēs [izlasē], durvis būs atvērtas, bet ja kāds teiks, ka šā iemesla dēļ negrib spēlēt, arī tā ir saprotama lieta, tur nav ko dusmoties vai pārmest. Ir runa par viņu iztikas avotu nākamajai sezonai, tā ir normāla lieta."

Runājot par hokejistiem, kas bija uz ledus izlases pirmajā treniņā 19. martā, LHF ģenerālsekretārs norādīja, ka tiek likts uzsvars uz nākotni — sasauktie jaunie hokejisti aizstāvēs Latvijas karoga krāsas ja ne šajā, tad nākamajos pasaules čempionātos. "Tā ir mūsu politika - domājam ne tikai par vienu gadu, bet uz priekšu, gatavojamies nākamajam un tālākajiem čempionātiem," saka Koziols. "Izsaucām uz nometni spēlētājus, ko mums ieteica HK "Rīga" ģenerālmenedžeris Juris Opuļskis un U20 izlases galvenais treneris Kārlis Zirnis, - Rihardu Melnalksni, Danielu Bērziņš, Arvilu Bergmani, Ralfu Vjateru. Prieks redzēt spēlētājus no Ziemeļamerikas - Gvido Jansonu, Eduardu Tralmaku, Filipu Bunci. Nebijām izlasē redzējuši Romānu Semjonovu, prieks, ka bijušā Latvijas valstsvienības kapteiņa dēls ir reāls kandidāts, ka ir paaudžu pārmantojamība. Nākamnedēļ izlasei pievienosies spēlētāji, kas ir brīvi no izslēgšanas spēļu turnīriem."