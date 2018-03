Lorenss par "Lugano" vārtsargu treneri kļuva pirms šīs sezonas, pirms tam divus gadus strādājot citā Šveices klubā "Ambri-Piotta". Tāpat viņš divas sezonas darbojies kā Kontinentālās hokeja līgas (KHL) kluba Novosibirskas "Sibirj" vārtsargu treneris un ilgus gadus strādājis Ontario Hokeja līgas (OHL) junioru klubos.

"Līdz šai sezonu Merzļikinu biju vērojis no pretinieku skatu punkta, redzot, ka viņš ir patiešām ļoti talantīgs jauns vārtsargs. Tomēr, tas bija tikai tīrs talants, bez struktūras, tāpēc šo talantu vajag slīpēt. Strādāt ar šādu spēlētāju ir katra trenera sapnis, taču no otras puses, ir svarīgi, lai šis spēlētājs ir inteliģents un saprot to, ko treneris vēlas panākt," intervijā portālam "The Athletic" stāstīja Lorenss.

Viņš pirms darba sākšanas "Lugano" komandā uzaicinājis Merzļikinu uz atsevišķu sarunu pie kafijas tases, lai pārliecinātos, vai abi varēs sastrādāties un darbs būs efektīvs.

"Jau pirmajā tikšanās reizē pārliecinājos, ka Elvis ir ne tikai labs vārtsargs, bet arī ļoti interesanta personība. Viņā ir kaut kas no rokzvaigznes, bet tajā pat laikā, viņš ir ļoti inteliģents. Elvis ar savu personību man atgādina Iļju Brizgalovu, ar kuru strādāju 2013.gadā. Merzļikins ir ļoti inteliģents jauns cilvēks, kas ir ļoti svarīgs nosacījums, lai varētu progresēt," uzskata Lorenss.

Parasti Lorenss darbā ar vārtsargiem sezonas laikā cenšas uzlabot kādu noteiktu spēles elementu, bet Merzļikina gadījumā, ņemot vērā viņa spējas apgūt jaunas lietas, tie bijuši četri spēles aspekti, kas sezonas gaitā tikuši uzlaboti, uzsver treneris.

Kopējā darba augļi sākuši parādīties pēc Ziemassvētkiem.

"Pamainījām viņa kāju darbību, jo līdz šim Elvis neizmantoja visu potenciālu, ko var gūt no kājām un gurniem. Iepriekš stājā vārtos kājas bija pārāk platu, kas darīja viņu nestabilāku, bet no guļus stāvokļa neļāva iegūt spēku un ātrumu, lai tiktu atpakaļ stāvus. Ja pavērosiet viņu tagad, redzēsiet, ka starp kājām ir mazāka atstarpe, viņa auguma leņķis ir vērsts vairāk uz priekšu. Tas palīdz situācijās pēc atkārtotiem metieniem, tāpat Merzļikins tagad ir daudz pārliecinātāks savās kustībās, bet viņa ķermenis darbojas ar lielāku efektivitāti," norāda Lorenss.

Treneris uzsver, ka darbs ar Elvi ir ļoti aizraujošs. "Lai mainītu savu spēles stilu, ir jābūt ne tikai apķērīgam un jādomā ar galvu, bet arī daudz jāstrādā. Tas brīžiem ir kaut kas traks, redzot, kā Elvis strādā," audzēkni slavēja Lorenss, kurš uzskata, ka Merzļikins agri vai vēlu kļūs par elites klases vārtsargu un gūs panākumus Ziemeļamerikā.

Merzļikins šosezon NLA regulārajā čempionātā 42 spēlēs izcīnīja 22 uzvaras, vidēji ielaižot 2,72 ripas, šajā statistikas rādītājā būdams astotais, un atvairot 92,09% metienu, ieņemot piekto vietu līgā. Atvairīto metienu procents Merzļikinam ir otrs labākais līdzšinējā karjerā.

"Lugano" komanda, ar kuru Merzļikinam ir līgums arī uz nākamo sezonu, regulāro čempionātu noslēdza ceturtajā vietā, tiekot izslēgšanas turnīrā.

Latvijas hokejistu 2014.gada NHL drafta trešajā kārtā ar 76.numuru izvēlējās Kolumbusas "Blue Jackets", kas turpina sekot līdzi vārtsarga sniegumam un progresam. Kā norādīja Lorenss, viņam un Merzļikinam ir regulārs kontakts ar "Blue Jackets" vārtsargu treneri Aienu Klārku.

"Elvis ir vārtsargs cīnītājs. Viņam patīk izaicinājumi un sarežģītas situācijas, kad, piemēram, esot vadībā ar 3:2, ir milzīgs spiediens uz vārtiem. Daudziem šādas situācijas nepatīk, bet Merzļikins izbauda tādus mirkļus. Tieši tāpēc, manuprāt, viņu gaida ļoti veiksmīga karjera," uzskata Latvijas izlases vārtsarga treneris.