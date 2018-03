No Kontinentālās Hokeja līgas ( KHL ) čempionāta ir izslēgti divi klubi – Toljati " Lada " un Hantimansijskas " Jugra ", oficiāli paziņojusi līga.

Lēmums izslēgt "Lada" un "Jugra" no KHL čempionāta pieņemts trešdien, 28. martā, KHL direktoru padomes sēdē. Abas izslēgtās komandas spēlēja KHL Austrumu konferencē, kas tagad ir samazinājusies līdz 12 klubiem.

Līdz ar to 11. KHL sezonā spēlēs 25 komandas, un Rīgas "Dinamo" savu vietu ir saglabājuši, neskatoties uz iepriekš izskanējušajām baumām, ka Rīgas klubs varētu būt starp tiem, ko izslēgs no KHL pēc šīs sezonas.

Hantimansijskas "Jugra" 2017./2018. gada sezonā bija vājākā komanda KHL, bet Toljati "Lada", kuras treneru korpusā bija Latvijas speciālisti Artis Ābols un Viktors Ignatjevs, bija trešā no beigām, apsteidzot tikai "Jugra" un Rīgas "Dinamo".

Jaunākā KHL reitinga galvgalī ir Sanktpēterburgas SKA, kas pirmajā vietā bija arī pēc iepriekšējās sezonas. Lielākais kāpums ir Habarovskas "Amur", kas pacēlušies no 25. uz 19. vietu, bet ievērojamākais kritums ir Rīgas "Dinamo", kas no reitinga 16. vietas noslīdējuši uz 24. pozīciju. Reitingu 25. vietā noslēdz Čerepovecas "Severstaļ", kas iepriekšējā sarakstā bija 24. pozīcijā.

KHL vadības lēmumu par kluba izslēgšanu neiespaidoja finansiālās garantijas vēstules, ko Toljati un Hantimansijskas klubu vadība bija izsūtījušas pēc šīs sezonas par budžeta nodrošināšanu nākamajam gadam.

Līgas sašaurināšanu KHL vadība iesāka pēc 2016./2017. gada sezonas, kad no no tās izslēdza Novokuzņeckas "Metallurg", bet Zagrebas "Medveščak" paši izlēma par izstāšanos no KHL.

Klubu izvērtēšahai tika izveidota īpaša ranga sistēma ar astoņiem parametriem. KHL klubu reitings tieknoteikts reizi gadā, ņemot vērā pēdējo triju gadu rādītājus. Reitinga punktus veido kluba sportiskie panākumi (30%), izdevumi spēlētāju algām (20%), TV pieprasījums (15%), valsts līdzfinansējums (10%), arēnas aizpildījums (10%), kavēta algu izmaksa spēlētājiem (5%), arēnas ietilpība (5%) un vietējā tirgus potenciāls (5%).

2017./2018. gada KHL sezonas klubu reitings (iekavās izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo sezonu):

1. (0) Sanktptērburgas SKA

2. (0) Helsinku "Jokerit"

3. (0) Maskavas CSKA

4. (0) Magņitogorskas "Metallurg"

5. (+3) Jaroslavļas "Lokomotiv"

6. (+1) Maskavas "Dinamo"

7. (-1) Kazaņas "Ak Bars"

8. (-3) Omskas "Avangard"

9. (0) Ufas "Salavat Julajev"

10. (0) Minskas "Dinamo"

11. (0) Novosibirskas "Sibirj"

12. (+2) Čeļabinskas "Traktor"

13. (0) Ņižņijnovgorodas "Torpedo"

14. (-2) Astanas "Baris"

15. (+2) Jekaterinburgas "Avtomobiļist"

16. (-2) HK "Soči"

17. (+6) Maskavas "Spartak"

18. (0) Ņižņekamskas "Ņeftehimik"

19. (+7) Habarovskas "Amur"

20. (+1) Podoļskas "Vitjazj"

21. (-2) Bratislavas "Slovan"

22. (+3) Pekinas "Kuņluņ Red Star"

23. (-3) Vladivostokas "Admiral"

24. (-8) Rīgas "Dinamo"

25. (-1) Čerepovecas "Severstaļ"

26. (+2) Toljati "Lada"

27. (0) Hantimansijskas "Jugra"