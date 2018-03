Šī gada pasaules čempionātā hokejā nestrādās Latvijas tiesneši, kļuvis zināms pēc Starptautiskā Ledus hokeja federācijas (IIHF) nozīmēto soģu saraksta publicēšanas.

Pērn darbam pasaules čempionātā augstākajā divīzijā tika nozīmēts Latvijas hokeja tiesnesis Eduards Odiņš, kuram tā planētas meistarsacīkstēs bija atgriešanās pēc sešu gadu pārtraukuma.

IIHF no 64 kandidātiem darbam pasaules čempionātā nozīmējusi 16 galvenos tiesnešus un 16 līnijtiesnešus. No viņiem 12 tiesneši un astoņi līnijtiesneši strādāja arī Phjončhanas olimpiskajās spēlēs.

Vispieredzējušākais no tiesnešiem ir Šveices soģis Tobiass Vērli, kuram šīs būs devītās meistarsacīkstes, kamēr krievs Konstantīns Oļeņins strādās savā astotajā pasaules čempionātā. Tikmēr savā septītajā pasaules čempionātā strādās Latvijas hokeja līdzjutēju nemīlētais čehu tiesnesis Antonīns Jeržābeks, kurš pirms četriem gadiem Minskā svarīgā cīņā par ceturtdaļfinālu neieskaitīja latviešu vārtu guvumu pret mājinieci Baltkrieviju.

No līnijtiesnešiem vispieredzējušākais ir soms Sakari Suominens, kuram šīs būs septītās planētas meistarsacīkstes.

No Phjončhanas olimpisko spēļu finālu tiesājušajiem soģiem pasaules čempionātā savus pienākumus veiks austrietis Marks Lemelins, kā arī somi Aleksis Rantala un Suominens.

Tiesnešu kolektīvā būs pārstāvētas 13 valstis. Pa četriem tiesnešiem būs no Kanādas, Somijas, Krievijas un ASV, trīs pārstāvji būs Zviedrijai un Čehijai, pa diviem soģiem būs no Vācijas, Šveices un Slovākijas, bet pa vienam - no Austrijas, Baltkrievijas, Dānijas un Norvēģijas.

Latvijas izlase pasaules čempionātā Herningas pilsētā spēlēs vienā grupā ar Kanādu, Somiju, ASV, Vāciju, Norvēģiju, Dāniju un Dienvidkoreju. Četras labākās komandas tiks ceturtdaļfinālā.

Pasaules čempionāts Dānijas pilsētās Kopenhāgenā un Herningā ilgs no 4. līdz 20.maijam.