Slovāku juniori līdzīgu pārsteigumu sagādāja 2009. gadā, kad Kanādā notikušajā pasaules čempionātā neļāva amerikāņiem iekļūt pusfinālā.

Ceturtdienas spēlē Slovākija divas reizes bija vadībā, bet abas reizes amerikāņu atspēlējās. Otrajā periodā Filips Krivošaks pirmo reizi vadībā izvirzīja Slovākiju, bet pēc nepilnām septiņām minūtēm Breidijs Tkačuks izlīdzināja rezultātu.

Dramatiska un notikumiem bagāta izvērtās pamatlaika izskaņa. Nepilnas piecas minūtes pirms trešā perioda beigām Krivošiks guva savus otros vārtus spēlē, bet jau pēc pusotras minūtes Keisijs Mitelštāds pēc lieliskas individuālas darbības atjaunoja līdzsvaru spēlē. ASV izlases prieki nebija ilgi, jo jau pēc 63 sekundēm slovāki atguva vadību – uzvaras vārtus guva Samuels Nučeks, kurš pēc solo reida un sava metiena pirmais bija pie atlēkušās ripas, ar otro mēģinājumu iemetot ripu vārtos.

Par vienu no galvenajiem spēles varoņiem kļuva Slovākijas vārtsargs Romans Durnijs, kurš atvairīja 43 metienus. Laukuma otrā pusē amerikāņu vārtsargs Džozefs Vols atvairīja 22 metienus.

