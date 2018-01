"Crowns Baltic Challenge Cup" jeb Baltijas izaicinājuma kausa izcīņas noslēdzošais posms Latvijā no 14. līdz 16. februārim norisināsies Valmieras ledus hallē.

"Crowns Baltic Challenge Cup" trešajā posmā piedalīsies trīs izlases – Lietuva, Igaunija un Latvijas klubu valstsvienība, kas tiek veidota no labākajiem Optibet hokeja līgas (OHL) spēlētājiem. Ceturtā vienība šajā Valmieras posmā būs speciāli veidota "Crowns Baltic Challenge Cup" komanda.

Latvijas klubu izlases sastāvs šim turnīram tiks paziņots februāra sākumā.

Atgādināsim, ka Latvijas klubu izlase gan pirmajā (Tallina), gan otrajā (Klaipēda) "Crowns Baltic Challenge Cup" posmā svinēja pārliecinošas uzvaras, triumfējot abos posmos.

Latvijas klubu valstsvienību vadīt šajā sezonā uzticēts OHL vienības "Zemgale/LLU" speciālistam Valērijam Kuļibabam.

Šogad turnīrs ieguvis jaunu sponsoru – par sacensību atbalstītāju kļuvusi Zviedrijas organizācija "Sweden Crowns". Šosezon kopumā tiek izspēlēti trīs posmi – Tallinā norisinajās sacensības no 25. līdz 27. augustam, Klaipēdā no 10. līdz 12. novembrim, bet Latvijā - no 14. līdz 16. februārim. Turnīrā piedalās četras vienības – trīs Baltijas valstu izlases, kā arī viena komanda, ko katra posma organizatori uzaicina paši.