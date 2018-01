Talantīgais latviešu vārtsargs Matīss Edmunds Kivlenieks ceturtdien jau prognozējami no Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Kolumbusas "Blue Jackets" nosūtīts uz fārmklubu.

"Blue Jackets" ceturtdien viesosies pie latviešu uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētās Bufalo "Sabres".

Kivlenieks trešdien ceturto reizi šosezon tika izsaukts no Amerikas Hokeja līgas (AHL) kluba Klīvlendas "Monsters", kamēr pretējā virzienā devās somu vārtsargs Jūnass Korpisalo. Viņš trešdien atvairīja 29 no 30 pretinieku raidījumiem, taču neglāba komandu no zaudējuma 0:1 pret Milvoki "Admirals". vienību.

Kā jau tika prognozēts, šāda darbība veikta, lai Korpisalo iegūtu spēļu praksi un ceturtdien viņš atkal izsaukts uz "Blue Jackets", kamēr Kivlenieks atgriezies "Monsters" rīcībā.

Arī iepriekšējās trīs viesošanās NHL klubā viņam noslēdzās jau pēc vienas dienas, taču vārtsargs bija sajūsmā par iespēju trenēties kopā ar "Blue Jackets" vienību.

Korpisalo NHL šosezon spēlējis periodiski, jo neapstrīdams "Blue Jackets" pirmais numurs vārtos ir krievs Sergejs Bobrovskis.

Kivlenieks šosezon AHL ietvaros vidēji ielaidis 3,33 ripas un ticis galā ar 88,2% metienu. Šī viņam ir pirmā profesionālā sezona un maijā viņš ar "Blue Jackets" parakstīja līgumu uz trim gadiem.

Tikmēr 23 gadus vecais Korpisalo šosezon deviņos NHL mačos vidēji ielaidis 3,10 ripas un atvairījis 90,4% metienu.

Kolumbusas vienība ar 53 punktiem 44 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferences kopvērtējumā.

Kivlenieks iepriekšējo sezonu aizvadīja Savienoto Valstu hokeja līgas (USHL) junioru čempionātā, pārstāvot Sūsitijas "Musketeers" komandu. Tā aizkļuva līdz ASV spēcīgākās junioru līgas finālam, kurā gan ar 2-3 zaudēja Čikāgas "Steel" vienībai, kuras rindās spēlēja izslēgšanas turnīra vērtīgāko hokejistu atzītais latviešu uzbrucējs Eduards Tralmaks.

Savukārt Kivlenieks pavasarī tika nosaukts par USHL sezonas vērtīgāko hokejistu un labāko vārtsargu. Viņš regulārajā čempionātā 49 spēlēs vidēji ielaida 1,85 ripas un atvairīja 93,2% metienu, piecus no dueļiem noslēdzot "sausā". Kivlenieks ar 36 uzvarām bija panākumiem bagātākais vārtsargs līgā, tiekot iekļauts sezonas "All-Stars" komandā. Tāpat viņš bija labākais pēc vidēji mačā ielaistajiem vārtiem un pēc atvairīto metienu procenta, dalot pirmo pirmo vietu līgā "sausajās" spēlēs. Tāpat latvietis šajos statiskas rādītājos laboja "Musketeers" komandas rekordus.

Savukārt izslēgšanas turnīrā Kivlenieks 13 spēlēs vidēji ielaida 2,08 ripas un atvairīja 92,5% pretinieku metienu, pēc statistikas rādītājiem būdams sacensību trešais labākais vārtsargs.

Ziemeļameriku Kivlenieks pirmoreiz devās jau 16 gadu vecumā.