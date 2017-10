Carnikavas slēpošanas un aktīvās atpūtas trasē "Zibeņi" notikušajā Latvijas čempionātā krosā, ko rīkojas Carnikava sporta centrs un Latvijas vieglatlētikas savienība, elites grupā vīriešiem trešo zelta medaļu šosezon izcīnīja Latvijas rekordists daugavpilietis Dmitrijs Jurkevičs, kuram vissīvāko konkurenci sastādīja un otro vietu tāpat kā 2014.gadā izcīnīja Latvijas labākais distanču slēpotājs Indulis Bikše no Madonas. Sievietēm iepriekšējo divu gadu sudraba medaļas ar zeltu beidzot nomainīja gulbeniete Guna Ģērmane.

Rudenīgi skaistos laika apstākļos svētdien Carnikavā tika aizvadīts Latvijas čempionāts vieglatlētikas krosā, kas visās vecuma grupās kopā pulcēja gandrīz 500 dalībnieku no visas Latvijas. Carnikavas slēpošanas un aktīvās atpūtas trasē "Zibeņi" labākos krosa skrējējus Latvijā noskaidroja jau ceturto gadu pēc kārtas.

Lai arī nepiedalījās 2014.gada uzvarētājs Dmitrijs Serjogins un pagājušā gada titula ieguvējs Jānis Girgensons, tomēr pirmo reizi LČ krosā Carnikavā startēja Latvijas rekordists 1500 un 3000 metru distancēs Dmitrijs Jurkevičs no Daugavpils. Olimpisko spēļu dalībniekam Jurkevičam konkurenci sastādīja nākamais olimpietis distanču slēpošanā, šogad janvārī "Tour de ski" pēdējā posmā kalnā 27.vietu izcīnījušais un pirmos vēsturisko punktus Latvijai PK kopvērtējumā distanču slēpošanā guvušais Indulis Bikše, kurš līdz šim jau bija ticis pie divām medaļām LČ krosā "Zibeņu" trasē – sudraba un bronzas. Ar viņiem abiem līdz pusdistancei jeb 4km kopā skrēja arī Jevgēņijs Bogdanovs un Alberts Blajs. Vēl viens godalgotās vietas pretendents un 2015.gada čempions Reinis Hartmanis, kurš iepriekšējos trijos gados bija nopelnījis katra kaluma medaļu valsts čempionātā šajā disciplīnā, īsi pirms starta nolēma tomēr nepiedalīties, jo par sevi lika manīt sezonas sākumā gūtā trauma.

Trešā apļa beigās jeb pēc 6km vadībā ar 15 sekunžu pārsvaru bija palikuši tikai Jurkevičs un Bikše. Pēdējā ceturtā apļa sākumā tempu kāpināja šī gada Latvijas čempions 800m un 1500m Jurkevičs un pamazām attālinājās no Bikšes. Līdz ar to pasaules klases vidējo distanču skrējējs Jurkevičs aizstāvēja vieglatlētu godu un izcīnīja šogad trešo zeltu, trasi veicot 28:28,0 minūtēs un par 27 sekundēm apsteidzot tuvāko sāncensi. Latvijas labākais distanču slēpotājs Indulis Bikše nopelnīja otro sudrabu karjerā, bet pirmo reizi pieaugušo grupā medaļu izcīnīja trešajā vietā finišējušais pagājušā gada čempions junioriem 3000m Jevgēņijs Bogdanovs no Tukuma, bet ceturtais palika pagājušā gada vicečempions 3000m un 5000m Alberts Blajs, kurš šajā sezonā nav savā labākajā formā.

Sievietēm 6km nepiedalījās pēdējo divu gadu uzvarētāja un pasaules čempionātu dalībniece soļošanā Agnese Pastare, kura sezonas beigās nebija tik ātra kā parasti skriešanas sacensībās. Līdz ar to bija skaidrs, ka būs jauna uzvarētāja. Iepriekšējo divu gadu otrās vietas ar uzvaru aizstāja gulbeniete Guna Ģērmane, kura otrā apļa pašās beigās pamazām sāka attālināties no tuvākajām konkurentēm. Sievietēm tāpat kā vīriešiem vairāk bija taktiskās cīņas, līdz ar to uzrādītie laiki bija lēnāki nekā pagājušajā gadā. Guna distanci veica 25:31 minūtēs, kas ir gandrīz par minūti lēnāk nekā Pastare pērn un par 38 sekundēm atpalika no pašas 2016.gadā uzrādītā rezultāta, toties par vairāk nekā 40 sekundēm apsteidzot tuvākās konkurentes. Cīņā par sudrabu abu Līgu – Girgensones un Jansones – starpā trešā apļa sākumā, kad Girgensoni apsteidza Jansone, šķita, ka Jāņa Girgensona draudzene pārspēs māsu, tomēr pēdējā aplī Girgensone spēja apsteigt Jansoni par 9 sekundēm un izcīnīt sudrabu, bet Jansone līdz ar to atkārtoja 2015.gada panākumu, kad arī bija trešā. Ceturtā finišēja vairākkārtējā Latvijas čempione orientēšanās Irita Puķīte.

Junioru konkurencē, kā jau to varēja gaidīt, pārliecinošu uzvaru izcīnīja pagājušā gada labākais jauniešu grupā un šī gada čempions pieaugušo grupā 300m kavēkļu skrējienā Artūrs Medveds no Aizputes, kurš 6km veica 21:39. Liepājas SS dubultuzvaru nodrošināja no uzvarētāja gandrīz divas minūtes atpalikušais liepājnieks Edvīns Vilde, bet trijnieku noslēdza madonietis Emīls Stiprais. Juniorēm 4km stadiona vidējās distances bronzas medaļu ar zeltu papildināja siguldiete Sigita Lapiņa, kas aiz sevis atstāja jelgavnieci Anastasiju Gerasevu un ilūkstieti Sonoru Skudru. Tikmēr par visām juniorēm krietni ātrākas bija labākās trīs jaunietes no jaunākās S18 grupas. Ļoti labu sniegumu parādīja un pārliecinoši uzvarēja Ilārija Ločmele no Ludzas novada BJSS/MSĢ. Otro vietu ieguva Anna Mairja Petrakova (Daugavpils), bet trešā finišēja pagājušā gada uzvarētāja S16 grupā un uz sezonas beigām sagurusī Patrīcija Cīrule (SS "Arkādija").

Aiz labākajām trim S18 grupas pārstāvēm finišēja un visas juniores apsteidza ātrākā S16 grupas pārstāve Kamilla Vanadziņa (SS "Arkādija"). Puišiem V18 4km uzvaru svinēja ādažnieks Kristiāns Upenieks, aiz kura 10 sekundes finišēja ilūkstietis Santis Setkovskis, bet trijnieku noslēdza daugavpilietis Vladislavs Suvorovs. Atšķirībā no jaunākās jauniešu grupas meitenēm, kur uzvarētāja bija pārliecinoši priekšā pārējām, tad puišiem V16 grupā 4km distances uzvarētājs daugavpilietis Mareks Mežiniks tikai par pussekundi apsteidza rīdzinieku Arsēniju Kadiševu.