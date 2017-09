Ceturtdienas rītā tika aizvadīts UCI 1. kategorijas daudzdienu velobrauciena "Tour of China 2" trešais posms. 94 kilometru garajā etapā trešo vietu izcīnīja "Rietumu banka – Rīga" komandas sprinteris Māris Bogdanovičs, kurš palika nepārspēts starpfinišā.

Latvijas kontinentālā šosejas riteņbraukšanas komanda "Rietumu banka – Rīga" ceturtdien Ķīnā aizvadīja tur notiekošā daudzdienu velobrauciena "Tour of China 2" trešo posmu. Ja pirmais posms, kurā labākais no latviešu vienības braucējiem bija igaunis Pēters Prūss, iegūstot 11. vietu, bija izšķirošs cīņā par kopvērtējumu, tad turpmākie posmi dod lielisku iespēju sevi apliecināt sprinteriem.

Ceturtdien dalībniekus sagaidīja 94 kilometru gara distance. Šajā reizē neviens no "Rietumu banka – Rīga" komandas sportistiem neiesaistījās dienas atrāvienā. Starpfinišā, kur grupa bija kopā, uzvaru izcīnīt izdevās Mārim Bogdanovičam, kurš tādējādi uzlaboja savu situāciju aktīvākā braucēja vērtējumā.

Pēc starpfiniša no lielās grupas atrāvās septiņu braucēju liela līderu grupa, iegūstot draudīgu pārsvaru pār sekotājiem. Ņemot vērā, ka neviena no "Rietumu banka – Rīga" komandas braucējiem atrāvienā nebija, latviešu komandas sportisti – Armands Bēcis, Pēters Prūss un Viesturs Lukševics – bija vieni no tiem, kuri darīja visu, lai bēgļus panāktu. Atrāviens tika likvidēts vien 500 metrus pirms finiša.

Sekoja spraigs finiša spurts, kurā Andris Vosekalns un Deins Kaņepējs labākā pozīcijā centās izvirzīt Māri Bogdanoviču. Aizraujošā cīņā mūsu sportists izcīnīja trešo vietu. Šis bija pirmais goda pjedestāls "Rietumu banka – Rīga" komandai velobraucienos Ķīnā šajā sezonā. Ātrāki par Bogdanoviču finiša spurtā bija vien desmit profesionālās uzvaras izcīnījušais itālis Marko Benfato no "Androni – Sidermec – Bottecchia" vienības, kā arī austrālietis Skots Saderlands, kurš triumfēja trešdiena aizvadītajā sacensību otrajā posmā.

Lielisku darbu šajā posmā paveica pārējie "Rietumu banka – Rīga" komandas riteņbraucēji. Rīt velobraucienā tiks aizvadīts sacensību trešais posms, kura garums būs 115,3 kilometri. Sacensības noslēgsies svētdien.