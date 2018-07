Gavirja, kurš pārstāv "Quick-Step Floors" komandu, 195 kilometrus garajā etapā, kurā nebija izteiktu kāpumu, uzvaru izrāva finiša spurtā. Kolumbietis uzvarēja arī sacensību pirmajā etapā, tagad četru dienu laikā gūstot otro panākumu.

Viņš finiša līniju šķērsoja pēc četrām stundām, 25 minūtēm un vienas sekundes, pārspējot slovāku Peteru Saganu ("BORA - hansgrohe") un vācieti Andrē Greipelu ("Lotto Soudal").

Finiša spurts bija ļoti sīvs, labākos noskaidrojot vien ar fotofiniša palīdzību. Gavirjam šis ir debijas "Tour de France". Jāpiebilst, ka pēdējos kilometros peletonā bija liels kritiens, tomēr neviens no vadošajiem sprinteriem tajā neiekļuva.

Dienas atrāvienā piedalījās četri velobraucēji, kuri no peletona aizmuka jau pirmajā kilometrā, bet tika noķerti pirms pēdējā.

Tikmēr Skujiņš nespēja turēt līdzi peletonam, kurā bija 106 braucēji, finišu šķērsojot 140.pozīcijā, no līdera atpaliekot divas minūtes un 47 sekundes.

Savukārt par sacensību favorītiem uzskatītie kalnu speciālisti, tostarp četrkārtējais šo sacīkšu uzvarētājs Kristofers Frūms no "Sky" komandas, finišēja peletonā.

Kopvērtējuma vadību saglabāja BMC komandas braucēji Gregs van Avermēts no Beļģijas un Tīdžejs van Garderens no ASV. Tikmēr trešajā vietā pagaidām ierindojas brits Tomass Džeraints no "Sky", kurš līderiem zaudē trīs sekundes. Skujiņš kopvērtējumā šobrīd atrodas 136.pozīcijā, no līdera atpaliekot astoņas minūtes un 40 sekundes.

Pašlaik 27 gadus vecajam Skujiņam šis ir pirmais "Tour de France" karjerā. Pērn viņš piedzīvoja debiju lielajās tūrēs, "Vuelta a Espana" izcīnot 123.vietu kopvērtējumā. Savu labāko rezultātu latvietis sasniedza 18.posmā, kurā piedalījās atrāvienā un izcīnīja 17.vietu.

Skujiņš maijā izcīnīja uzvaru vienā no UCI Pasaules tūrē iekļautā Kalifornijas velobrauciena posmiem, triumfējot šo sacensību kalnu karaļa vērtējumā. Tāpat viņš janvāra beigās uzvarēja UCI pirmās kategorijas velobraucienā "Trofeo Lioseta Andratx", kas viņam bija vien otrās sacensības "Trek-Segafredo" komandā.

Skujiņš jūnijā tika kronēts par Latvijas čempionu individuālajā braucienā.

Šī gada "Tour de France" norisināsies līdz 29.jūlijam, riteņbraucējiem aizvadot 21.posmu.

Pērn "Tour de France" triumfēja brits Kristofers Frūms, izcīnot savu ceturto titulu un trešo pēc kārtas.