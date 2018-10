Latvijas sportists 212 kilometrus garajā distancē uzvaru izcīnīja pēdējos metros, kad apsteidza otrajā vietā finišējušo francūzi Tibo Pino no "Groupama - FDJ" komandas un britu Pīteru Kennovu no "BORA-hansgrohe", kurš dažus kilometrus pirms finiša centās aizbēgt no tuvākajiem sekotājiem.

Neilgi pirms finiša Kennovs tika panākts un izveidojās septiņu velobraucēju grupiņa. Pirmais finiša spurtu uzsāka Pino, tomēr noslēgumā viņam neizdevās izturēt Skujiņa ātrumu, francūzim samierinoties ar otro vietu.

Skujiņš otrdienas sacensību finišu sasniedza pēc četrām stundām, 55 minūtēm un 40 sekundēm.

Par šo panākumu latvietis nopelnījis arī 200 Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) punktus.

"Galvenais iemesls, kāpēc šodien biju starp līderiem, bija komandas dotā norāde, ka man vajadzētu to darīt. Sākumā atrāvienā bijām trīs, pēc tam mums pāris braucēji pievienojās, bet noslēgumā bijām septiņi. Man pietika spēka, lai beigās veiktu sprintu," intervijā "Cycling Pro Net" teica Skujiņš.

Latvietis atzina, ka jau pirms sacensību sākuma zināja, ka tās būs agresīvas.

"Ar katru gadu savus rezultātus uzlaboju. Šis ir labāks gads nekā iepriekšējais, kas savukārt bija labāks par 2016. gadu. Lēnām ceļos augšup," apmierināts bija Skujiņš.

27 gadus vecais Skujiņš savas karjeras laikā vēl ne reizi nebija uzvarējis 1.HC kategorijas velobraucienā, kas prestiža ziņā ir uzreiz aiz Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) Pasaules tūres. Savas profesionālās karjeras laikā viņš ir izcīnījis septiņas uzvaras. Tiesa, šogad Skujiņš uzvarēja vienā no posmiem UCI Pasaules tūres iekļautajā Kalifornijas velobraucienā, tomēr tā nebija uzvara atsevišķā velobraucienā.

Iepriekšējos divus gadus latvietis pārstāvēja "Cannondale" komandu, bet šogad startē citā ASV vienībā "Trek-Segafredo".

"Ar jauno komandu šosezon esmu juties arvien labāk un labāk. Pat tagad, kad sezona iet uz beigām, jūtos diezgan spēcīgs. Paldies komandai, kas par mani ļoti labi rūpējas un neliek startēt pārāk daudz. Līdz ar to man ir bijušas svaigas kājas, kad pienācis laiks sacensībām," priecīgs bija Skujiņš.

Otrdienas velobraucienā startēja arī tādas riteņbraukšanas zvaigznes kā pasaules čempions Alehandro Valverde no Spānijas, kolumbietis Rigoverto Urans, itālis Vinčenco Nibali un citi.

"Tre Valli Varesine" velobrauciens notika jau 98. reizi.