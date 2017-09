Ceturtdien Rīgā norisinājās Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) ārkārtas kopsapulce, kurā ievēlēti pieci valdes locekļi, portālu "Delfi" informē LSFP.

Lemts, ka jaunajā valdē līdz 2021. gada 14. martam darbosies Latvijas Basketbola savienības Valdis Voins, Latvijas Handbola federācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis, Latvijas Motosporta federācijas prezidents Mārtiņš Lazdovskis, Latvijas Biatlona federācijas viceprezidents Gundars Upenieks un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece, departamenta direktora vietniece Dina Vīksna.

Atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām, šoreiz LSFP valdē šoreiz ievēlēti kandidāti, kuriem var piemērot valsts amatpersonas statusu. "Latvijas vēsturē noticis bezprecedenta gadījums, kad valsts tiešā veidā ir iejaukusies, izmantojot ne īpaši precīzās likuma normas, un ierobežojusi to personu loku, kuras no biedru vidus bija deleģētas strādāt LSFP valdē," sacīja Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis.

Prezidents arī norādīja, ka vairāki valdes pārstāvji bijuši spiesti no sabiedriskā pienākuma valdē atteikties pēc amatpersonas statusa saņemšanas. Viņu vidū ir Atis Sausnītis, Jānis Naglis, Agris Blaus, Pēteris Apinis. Līdz šim valdes sastāvs ticis veidots pēc paritātes principa. Valdē pārstāvniecība bijusi gan olimpiskajiem, gan neolimpiskajiem sporta veidiem, darbības jomām un tehniskajiem sporta veidiem, akcentēja Fogelis.