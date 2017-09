Latvijas boksera Maira Brieža cīņa pret kubieti Maiku Peresu būs divreiz interesantāka nekā pret Vācijas pārstāvi Marko Huku, jo šoreiz boksa mačs būs daudz "tīrāks" un kvalitatīvāks, pēc piektdienas treniņa žurnālistiem stāstīja treneris Sandis Kleins.

30. septembrī "Arēnā Rīga" Briedis aizvadīs jaunizveidotās pasaules Boksa Supersērijas ceturtdaļfināla cīņu ar Peresu. Piektdien, 22. septembrī, Briedis aizvadīja vienu no saviem pēdējiem sparingiem pirms mača, bet atlikušajā laikā piestrādās pie dažādu nianšu pielabošanas.

"Tā kā Mairis tagad ir pasaules čempions, cīņa būs par pasaules čempionu titulu WBC versijā. Pretinieks ir ļoti nopietns un gatavošanās notika ļoti nopietni. Esam izdarījuši lielu darbu. Smagāko darbu veicām pagājušajā nedēļā un šīs nedēļas pirmajā pusē. Svētdien atpūtīsimies, bet nākamnedēļ piestrādāsim pie dažādām niansēm," stāstīja Brieža treneris Kleins. "Centāmies labot kļūdas pēc cīņas ar Marko Huku. Peress teica, ka viņš visu par Mairi zina, bet mēs esam sagatavojuši vairākas jaunas lietas. Mairis aug no cīņas uz cīņu, mēs kopā progresējam. Peresam šajā cīņā nebūs viegli, un mēs atkal parādīsim augstākā līmeņa boksu."

Pirms iepriekšējās cīņas pret Marko Huku Briedis sasniedza ļoti labu sportisko formu, bet šoreiz vairāk uzmanības tika veltīta tieši boksa specifikai.

"Tagad ir tā, ka dažās pozīcijās Maira pulss kļuvis labāks, bet šoreiz mēs vairāk gatavojāmies uz boksa specifiku un intensitāti, jo Peress boksē spēka boksu, viņš nav tik kustīgs. Peress sit stipri, viņš no Maira sitieniem nebaidīsies," skaidroja treneris. "Viņš neboksēs tik netīri kā Huks, šī cīņa būs divreiz interesantāka. Toreiz Huks bojāja cīņu, bet Peres tiešām boksēsies, bet, cik ilgi viņi to darīs, to nezinām. Mēs gatavojamies ātrai 12 raundu cīņai, kurā būs jāizdara ātri atbildes sitieni. Būs aizraujoša cīņa un raundi lidos ātri."

Pirmo reizi karjerā Briedim pretinieks būs kreilis. Šis fakts lika nedaudz mainīt ierasto treniņu darbu, tāpat sparinga partneri tika piemeklēti kreiļi.

"Mainās gandrīz pilnīgi viss, taču esam izanalizējuši iespējamās situācijas. Sparingu partneri bija kreiļi, un viņi visi savās svara kategorijās ir bez zaudējumiem. Tie bija nopietni bokseri, kuri mums palīdzēja. Mēs 30. septembrī varēsim parādīt labāko, ko esam sagatavojuši.," skaidroja Kleins. "Šoreiz sparingos paņēmām vieglākus čaļus, jo viņi ir kustīgāki. Mēs gatavojamies ātrai cīņai, nebūs nekādas stāvēšanas. Viens no sparinga pretiniekiem bija Igors Mihalkins, kurš ar Peresu boksējās 2004. gadā svara kategorijā līdz 81 kilogramam. Viņš toreiz vinnēja pēc punktiem. Igors teica, ka Peress jau toreiz bija stāvošs, bet stipri sita.

Paredzams, ka "Arēna Rīga" tribīnes uz Brieža un Peresa cīņu būs pārpildītas. Latvija bokseris vienmēr uzsvēris, ka viņš no saviem faniem saņem milzīgu atbalstu, un arī šoreiz līdzjutēji viņu dzīs uz priekšu. "Zinām, ka arēna būs pilna. Mairis vēl nav boksējies tik pilnā arēnā, domāju, ka Peress arī nav. Cilvēku enerģija iedos Mairim papildu spēkus," turpināja treneris. "Mums ir izstrādāts plāns, pie kura esam pieturējušies sparingos. Esam sagatavojušies un zinām, kā vajadzētu boksēt cīņas pirmo un otro daļu. Skatīsimies, kā boksēsies Peress."

Kleins ieguvis informāciju arī no Peresa komandas. Sparingos ar Peresu esot piedalījies kāds bokseris, kurš nedaudz padalījies ar informāciju: "Viņš teica, ka Peresam ir garas rokas un ka viņam sešos raundos problēmas pret Peresu neesot bijušas. Tomēr sparingu un cīņu nevar salīdzināt, tas visu spēku neparāda."