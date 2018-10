Bijušais britu bokseris Deivids Hejs kļuvis par sava kādreizējā oponenta Dereka Čisoras menedžeri, ziņo "Sky Sports".

2012. gadā Hejs nokautēja Čisoru savstarpējā boksa mačā, kas sekoja pēc kautiņa preses konferencē. Šogad pēc aiziešanas no profesionālā sporta Hejs pievērsies menedžmentam un tagad uzņēmies rūpes par sava bijušā pretinieka karjeru.

"Tas ir projekts. Grūts projekts, par kuru es ļoti ilgi un smagi domāju. Man bija jāizlemj, vai es to gribu uzņemties. Nekā personiska, bet ar Dereku nav viegli sastrādāties," saka Hejs. "Taču es esmu pārliecināts, ka mēs sasniegsim labu rezultātu. Viņš savu potenciālu vēl nav piepildījis. Iedomājieties, ja viņš izies ringā savā labākajā formā. Iedomājieties, ka viņš stāvēs uz svariem un jūs redzēsiet bokseri, kādu neesat pirms tam redzējuši. Viņam ir vajadzīga sagatavošanās, atpūta un īsta treniņnometne. Dodiet deviņas vai 10 nedēļas, un jūdz pieredzēsiet kaut ko īpašu."

"Katrreiz, kad es zaudēju, man bija sevi jāveido no jauna. Redzēju, kā Deivids to paveica ar sevi un gribu to pašu," saka 34 gadus vecais britu smagsvars, kam nākamā cīņa paredzēta decembra beigās, atkārtoti tiekoties ar Dilianu Vaitu.