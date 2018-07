Svara kategorijā līdz 66 kilogramiem Galaktionovs pirmajā apakšgrupas kārtā bija brīvs, bet turpinājumā viņš uzvarēja Jensu Bonu no Dānijas. Savukārt cīņā par vietu apakšgrupas finālā Latvijas džudists zaudēja Nurlanam Osmanovam no Azerbaidžānas.

Tā kā Osmanovs iekļuva pusfinālā, tad Galaktionovs ieguva tiesības piedalīties gandarījuma turnīrā, kurā notika cīņa par trešo vietu. Tur Latvijas sportists vispirms uzveica Janiku Vasemu no Šveices, tad pārspēja arī Jēri van Opstalu no Nīderlandes, bet cīņā par tikšanu mazajā finālā zaudēja Jihonam Kimam no Dienvidkorejas.

Jau ziņots, ka pirms divām nedēļām Galaktionovs ieņēma trešo vietu Polijā notikušā Eiropas kausa posmā junioriem.

Tikmēr maijā Galaktionovs izcīnīja uzvaru Kauņā notikušajā Eiropas kausa posmā junioriem.

Svētdien uz tatami izies vēl divi Latvijas pārstāvji. Svara kategorijā līdz 81 kilogramam puišiem startēs Aleksejs Zarudņevs, bet meitenēm svarā līdz 63 kilogramiem spēkosies Milena Rinkeviča.