Aizvadītajā nedēļas nogalē Rīgā norisinājās vienas no šīs vasaras nozīmīgākajām un ievērojamākajām ekstrēmo sporta veidu sacensībām – "Simple Summer Session". Rīgas Centra sporta kvartāla betona skeitparkā savas prasmes demonstrēja pasaulē labākie BMX frīstaila un skeitborda sportisti, un arī latviešu sportistiem nopietnajā konkurencē izdevās izcīnīt godalgu, informēja organizatori.

Līdz ar Centra sporta kvartāla izveidošanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 116a apmeklētājiem ir publiski pieejams Baltijā plašākais betona skeitparks, kas lieliski piemērots augstas klases starptautisku čempionātu aizvadīšanai un "Simple Summer Session 2018" bija pirmās šāda mēroga sacensības šajā vietā.

Skeitborda sacensībās no Latvijas sportistiem labāko rezultātu uzstādīja Niklāvs Vētra - viņš ierindojās 13. vietā, ar pāris punktu starpību vien atpaliekot no 12 finālistiem. Uz pjedestāla skeitborda sacensībās kāpa skeitborda smagsvari no Krievijas – attiecīgi trešajā un otrajā vietā Makss Kruglovs un Jegors Kaldikovs. Zelta medaļu šoreiz ieguva slavenais ASV skeitborda veterāns Saimons Strikers.

"Simple Summer Session 2018" pasākuma kulminācija bija BMX "Street" sacensības. Līdz ar pasaules labākajiem sportistiem savu vietu finālā bija izcīnījuši arī mājinieki Mareks Kuhaļskis un Kristaps Reimanis. Reimanis izcīnīja otro vietu BMX "Street" sacensību finālā. Šis ir augstākais sasniegums daudzsološā latviešu sportista karjerā, kā arī labākais rezultāts, ko vien kāds Latvijas BMX frīstaila pārstāvis jebkad guvis prestižo "Simple Session" sacensību ietvaros. Aiz Kristapa Reimaņa trešajā vietā palika talantīgais Jirži Blabols no Čehijas, savukārt pirmo vietu sacensībās izcīnīja Trevis Hjūzs no ASV.