2018. gada Latvijas čempionātā badmintonā par absolūto čempionu kļuvis Niks Podosinoviks, kurš triumfēja vīriešu vienspēlēs, vīriešu dubultspēlēs pāri ar Reini Šeferu, kā arī jauktajās dubultspēlēs pāri ar Ievu Popi, informē Latvijas Badmintona federācija.

Tādējādi Siguldā Niks Podosinoviks pirmo reizi kļuva par Latvijas absolūto čempionu, iepriekš viņš divus gadus pēc kārtas bija izcīnījis pa divām zelta medaļām.

Šogad 16 gadu vecumā pirmo reizi par Latvijas čempionu sieviešu vienspēlēs kļuva arī valmieriete Una Berga, kura finālspēlē trijos setos (21-14, 9-21, 21-6) uzvarēja siguldieti Jekaterinu Romanovu. Trešo vietu šogad izcīnīja pērnā gada čempione Monika Radovska, kura jau vairākus gadus dzīvo, mācās un trenējās ārzemēs.

Vīriešu vienspēlēs finālā Niks Podosinoviks divos setos (21-14, 21-9) uzvarēja siguldieti Kārli Vidasu, savukārt spēlē par 3. vietu siguldietis Artūrs Akmens divos setos (21-15, 21-19) uzvarēja Reini Kraukli no Rīgas.

Vīriešu dubultspēļu finālā pērnā gada čempioni Niks Podosinoviks un Reinis Šefers divos setos (21-13, 21-13) uzvarēja Siguldas pāri Gunti Lavrinoviču un Kārli Vidasu, kuri iepriekš kopā par Latvijas čempioniem bija kļuvuši astoņas reizes. Spēlē par 3. vietu 2016. gada Latvijas čempioni Jānis Kristaps Gulbis un Teodors Kerimovs divos setos (21-19, 21-18) uzvarēja Rīgas pāri Paulu Gurecki un Ediju Līviņu.

Sieviešu dubultspēlēs likumsakarīgi uzvarēja Pasaules badmintona reitinga 143. pāris Ieva Pope un Monika Radovska, kuras Latvijas finālā trijos setos (11-21, 21-14, 21-18) uzvarēja pāri Liāna Lencēviča un Jekaterina Romanova, kuras Pasaules reitingā šobrīd ir 220. vietā. Spēlē par 3. vietu Kristīne Šefere un Diāna Stonija divos setos (21-12, 23-21) uzvarēja Grietu Jermacāni un Anitu Švalbi. Jāatzīmē, ka šī bija vienīgā medaļa, kuru pēc bērna kopšanas atvaļinājuma izcīnīja Kristīne Šefere, kura iepriekš Latvijas individuālajos čempionātos bija izcīnījusi 53 zelta medaļas.

Jaukto dubultspēļu finālā Niks Podosinoviks un Ieva Pope divos setos (21-15, 21-13) uzvarēja Gunti Lavrinoviču un Jekaterinu Romanovu. Spēlē par 3. vietu Andis Bērziņš un Una Berga trijos setos (20-22, 21-19, 21-15) uzvarēja Paulu Gurecki un Kristīni Šeferi.

Latvijas čempionātam sākotnēji pieteicās 117 spēlētāji, pārstāvot Liepāju, Talsus, Penkuli, Jelgavu, Ozolniekus, Baložus, Iecavu, Jēkabpili, Salaspili, Siguldu, Cēsis, Valmieru un Rīgu.

Latvijas čempionātā piedalījās arī spēlētāji, kas ikdienā dzīvo, mācās un trenējās ārzemēs, tai skaitā Niks Podosinoviks atbrauca no Dānijas, Ieva Pope no Nīderlandes, Monika Radovska no Francijas, kā arī Ivo Keišs un Ginters Rundēlis no Norvēģijas.