Kā zināms, WBSS finālā par absolūtā čempiona titulu smagajā svarā un Muhameda Ali balvu cīnīsies ukrainis Oleksandrs Usiks, kurš pusfinālā Rīgā pārspēja Latvijas bokseri Mairi Briedi, un Krievijas pārstāvis, osetīns Murats Gasijevs, kurš otrā pusfināla mačā Sočos pieveica kubieti Junieru Dortikosu.

"Pagaidām vēl pāragri par to runāt, mēs tikko esam sākuši pārrunas," izdevumam atzinis KBF prezidents Umars Kremļevs. "Viss atkarīgs no Saūda Arābijas. Mēs izteiksim konkrētu piedāvājumu, viņiem atliks tikai izlemt. Nebūs vienkārši pārpirkt no viņiem finālu, viņiem arī nemaz tik viegli nenācās to iegūt, viņiem tas ir interesants. Viss kļūs skaidrs martā."

WBSS paredzējusi, ka fināls notiks maijā, bet Krievija to grib pārcelt uz Boksa dienu, ko šajā valstī atzīmē 22. jūlijā.

Portāls "Delfi" sazinājās ar WBSS pārstāvjiem, taču komentāru par šo situāciju nesaņēma, jo WBSS nav zināms par šādām pārrunām.