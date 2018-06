Minskā aizvadīts jau otrais pasaules čempionāts ātrajā šahā un ātrspēlē vecuma grupās U-8, U-10 un U-12 zēniem un meitenēm. No Latvijas uz Baltkrievijas galvaspilsētu bija devušies 20 mūsu jaunie šahisti, bet kopumā abi turnīri pulcēja teju tūkstoš šahistu no gandrīz 30 valstīm, informē Latvijas Šaha federācija.

22. un 23.jūnijā notika deviņu kārtu ātrā šaha (10 minūtes partijai plus 5 sekundes par gājienu) čempionāts. Punktu un ieņemto vietu ziņā labāko rezultātu no mūsējiem sasniedza Marija Kuzņecova (1201), kura U-8 grupā meitenēm ar 6,5 punktiem ierindojās 11.vietā 78 dalībnieču konkurencē. Zēniem U-10 grupā pa 6 punktiem ieguva Daniils Harlamovs (1362) un Aleksandrs Karasevičs (1455), kuri ierindojās attiecīgi 40. un 42. vietā 222 dalībnieku konkurencē.

24.jūnijā tika aizvadīta ātrspēle (5 minūtes plus 2 sekundes). Šoreiz labākā no mūsējām bija Naomi Maklakova (1138), kura ar 5,5 punktiem no 9 ieņēma 17.vietu U-8 meiteņu vērtējumā (startēja 60 jaunās šahistes). Marija Kuzņecova (1201) palika četras vietas aiz viņas. Zēniem labākais no mūsējiem bija Karasevičs (1370), kurš ievērojami lielākā konkurencē (191 dalībnieks) U-10 grupā ar 5,5 punktiem finišēja 50. pozīcijā.

Pirmo reizi šādas sacensības tiesāja arī divi Latvijas tiesnešu korpusa pārstāvji – FIDE kategorijas arbitri Toms Kalniņš un Arturs Mihailovs, kuri Minskā ieradās pēc Baltkrievijas Šaha federācijas uzaicinājuma.

Atgādināsim, ka pērn Minskā Miķelis Vingris U-8 vecuma grupā ātrajā šahā izcīnīja bronzas medaļu.