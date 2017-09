1992. un 1996. gada olimpisko spēļu dalībniece burāšanā Ilona Grīnberga aizvadītajā nedēļas nogalē Budapeštā, Balatona ezerā, 51 gada vecumā kļuvusi par Eiropas čempioni vindsērfingā "Raceboard" klasē.

12 braucienos, no kuriem tika ieskaitīti desmit labākie, Grīnberga savāca 22 punktus un par trim punktiem apsteidza tuvāko konkurenti Vivjanu Ventrēnu no Francijas. Līdz ar to Grīnberga bija labākā arī veterānu grupā.

Jau vēstīts, ka pirms diviem mēnešiem Grīnberga Spānijā izcīnīja ceturto vietu pasaules čempionātā, kamēr maija beigās viņa kļuva par pasaules vicečempioni "Raceboard Masters" klasē veterānēm. Savukārt pērn Ķīšezerā cita divkārtējā olimpisko spēļu dalībniece Vita Matīse kļuva par pasaules čempioni "Raceboard Masters" klasē, kamēr Grīnberga sekoja otrā.

Grīnberga, kura pirms kāzām bija zināma kā Dzelme, piedalījusies divās olimpiskajās spēlēs 1992.gadā Barselonā "Lecher" klasē un 1996. gadā Atlantā "Mistral" klasē, izcīnot attiecīgi 18. un 21. vietu. Tāpat Ungārijā aizvadītajās sacensībās vīriešu grupā Rets Skrickis bija 39.vietā, Ervīns Priede guva 54. vietu, bet Juris Dreimanis sacensības noslēdza 65.pozīcijā starp 71 dalībnieku. Savukārt "Lechner" grupā otrais bija Juris Rožkalns.