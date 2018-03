Neretnieks nestartē prestižo "Saut Hermes" sacensību galvenajā maršrutā

Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijas vadošais konkūrists Kristaps Neretnieks startēja vienā no prestižākajiem konkūra turnīriem Eiropā - "Saut Hermes", kas notika Elizejas laukos, Parīzē. Ik gadu šīs sacensības pulcē 50 konkūra elites jātniekus no visas pasaules. Diemžēl no starta galvenajā "Grand Prix Hermes" maršrutā sportists atteicās, bet savu debiju prestižajā turnīrā vērtē kā veiksmīgu, informēja Latvijas Jātnieku federācija.