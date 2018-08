Latvijā turpinās 35. pasaules čempionāts orientēšanās sportā. Svētdienas pievakarē Āgenskalna apkārtnē, Rīgā tika noskaidroti pasaules čempioni jauktajās stafetēs. Otro gadu pēc kārtas triumfēja Zviedrija, bet Latvija no 33 startam pieteiktajām valstīm finišēja 17. vietā.

Latvijai savas mājas nepalīdzēja, Latvijas izlase izcīnīja 17. vietu, tā arī neizdodoties pārspēt savu visu laiku labāko rezultātu – 12. vietu – ko izcīnīja pērn Igaunijā.

Šogad stafetēs pirmajā etapā devās Inga Dambe, kura ieņēma 17. vietu, bet Artūrs Pauliņš stafeti nodeva 19. vietā. Nākamie startējošie Andris Jubelis un Sandra Grosberga savos etapos izcīnīja 13. vietu, un gala rezultātā Latvija finišēja 17. vietā, no uzvarētājas Zviedrijas atpaliekot sešas minūtes un trīs sekundes.

Galvenā favorīte Zviedrija, pateicoties dienu iepriekš sudraba medaļu sprintā izcīnījušās Tūves Aleksandersones lieliskajam sniegumam pirmajā etapā, izvirzījās vadībā, un šo pozīciju nezaudēja ne Emils Svensks, ne Jonas Leandersons, ne Karolina Olsone. Tikmēr cīņa par pārējām divām vietām uz goda pjedestālu bija ļoti sīva un notikumiem bagāta.

Pirms pēdējā etapa otro vietu dalīja Čehija un Norvēģija, taču šīs valstis palika bez medaļām, jo Rīgā par četrkārtējo pasaules čempioni sprintā kļuvusī dāniete Maja Alma kārtējo reizi pierādīja, ka sprinta disciplīnās pasaulē viņai nav konkurence. Alma, uzrādot pārliecinoši vislabāko rezultātu no visām dāmām, spēja savu komandu no septītās vietas pacelt uz otro, tā sagādājot Dānijai bronzas medaļu. Savukārt sudrabu Šveicei izcīnīja bronzas medaļniece sprintā Judīte Vīdere, kura, dodoties pēdējā etapā, bija ceturtajā vietā, bet finišēja otrā. Līdz ar to Norvēģija palika ceturtajā vietā, Čehija – piektajā, bet sesto vietu izcīnīja Krievija.

No Baltijas valstīm Igaunija izcīnīja desmito vietu, bet Lietuva – 11.vietu.

Jau 7. augustā Siguldā ar startu vidējā distancē sāksies sacensības meža apvidos.