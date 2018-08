Pasaules čempionātā vindsērfingā "Techno 293" un "Techno 293 Plus" klasēs, kas notiek Liepājā, vadībā izvirzījušies Izraēlas sportisti, bet mājinieki turpina cīņu par iekļūšanu labāko divdesmitneikā, informē Latvijas Vindsērfinga federācija.

No latviešu sportistiem augstāko vietu "Youth Female" klasē ieņēma Annija Punte, ierindojoties 23. pozīcijā, bet vīriešu konkurencē "Youth Male" – Edijs Bušmanis ar 20. vietu.

"Techno 293 Junior Female" klasē sacensību pēc septiņiem braucieniem pirmās trīs vietas ieņem Izraēlas sportistes. Pirmajā vietā atrodas Amita Segeva, otro vietu ieņem Mika Kafrī, savukārt bronzas pozīcijā šobrīd atrodas Mihala Slavina. P

ēc pirmdien iegūtās augstās 11. vietas kopvērtējumā sacensību tiesneši lēma anulēt Viktorijas Gaiļumas labāko braucienu, kurā tika izcīnīta 9. vieta, piešķirot automātisko 33. pozīciju, kas sportisti atmeta kopvērtējuma tabulā par 13. vietām uz leju. Septiņos braucienos Gaiļuma labāko laiku ir sasniegusi pirmajā un piektajā braucienā, kur tika uzrādīts 19. labākais rezultāts, kopvērtējumā ļaujot saglabāt 24. vietu. Latviešu burātāja Marta Kļaviņa pēc tikpat braucieniem ierindojas 28. vietā.

Arī "Techno 293 Junior Male" klasē neapstrīdama dominance vērojama Izraēlas sportistu sniegumā. Pirmajā vietā pēc septiņiem braucieniem vadību ir Tals Basiks-Taštašs, 2. vietā atrodas Rams Zerahs, bet trešais ir Hāriels Mizrahi. Pirmās pamatsacensību dienas līderis itālietis Alesandro Gračioti ir noslīdējis uz 5. pozīciju, savukārt no latviešiem labāko rezultātu uzrāda Edijs Bušmanis, kurš ierindojas 20. vietā.

"Techno 293 Youth Female" klasē pirmajā vietā atrodas izraēliete Nāma Grīnberga, kura ir ievērojami atrāvusies no tautietēm Šaronas Kantoras un pirmās dienas līderes Danielas Pelegas, kuras atrodas attiecīgi 2. un 3. vietā. Vīriešu konkurencē šajā klasē Zelta grupā pirmais pēc diviem fināla braucieniem ir Daniels Basiks-Taštašs no Izraēlas, otrajā vietā ierindojas viņa tautietis Nirs Lešads, bet trešajā pozīcijā ir ielauzies spānis Aureljo Terijs-Valjē. Savukārt Sudraba grupā vadībā atrodas Tangs Čī-Longs no Honkongas, otrajā vietā ungārs Tamašs Palinkašs, bet trešajā vietā norvēģis Kristians Linneruds.

Pamatsacensības ir noslēgušās "Techno 293 Plus Female" klasē, kur, atšķirībā no citām klasēm, vadībā atrodas Francijas sportiste Manona Pinaca, otro vietu ir saglabājusi itāliete Džordžija Spesiale, bet uz trešo pozīciju pakāpusies ķīniete Dandana Denga. No latvietēm augstākajā pozīcijā joprojām atrodas Annija Punte, kura pēc astoņiem braucieniem ierindojas 23. vietā, parādot savu labāko sniegumu tieši pirmajā braucienā, kad tika ieņemta 9. pozīcija. Tikmēr Elizabete Meņģele ir noturējusi 25. vietu kopvērtējumā. Vīriešu konkurencē joprojām vadībā ir itālietis Nikolo Renna, kuram seko francūzis Juns Polikēns un izraēlietis Rojs Hilels.

Sacensības Liepājas pludmalē turpināsies līdz 11. augustam.