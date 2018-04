14. un 15. aprīlī Jaunciemā aizvadītas orientēšanās sacensības "Rīgas Kausi", kas kopā pulcēja 850 dalībnieku no 13 valstīm. Spraigā cīņā spēcīgākajās dāmu un vīru grupās uzvaru izcīnīja Sandra Grosberga (Meridiāns/CPSS/Pārgauja) un igauņu sportists Timo Silds (Alūksne OK).

Abās sacensību dienās dalībnieki sacentās vidējā distancē, bet elites grupās otrajā dienā norisinājās iedzīšanas sacensības pagarinātā vidējā distancē.

Kā atzina sacensību galvenais organizators Henrijs Freimanis, kurš bija arī distanču plānotājs elites grupām, viņa mērķis bija pirmās dienas distanci veidot samērā vienkārši, lai dalībniekus pārāk neizretinātu, savukārt otrajā dienā piedāvāt tehniski sarežģītāku distanci, lai nodrošinātu intrigu līdz pat sacensību beigām, kas viņam arī izdevās.

Pēc pirmās dienas startiem vīru elitē līderpozīciju ieņēma pagājušā gada "Rīgas Kausu" uzvarētājs Artjoms Rekuņenko (Azimuts OK-Sm BJSS), par vienu sekundi apsteidzot otrās vietas ieguvēju igauni Timo Sildu, kurš Latvijā pārstāv orientēšanās klubu "Alūksne". Trešajā vietā, minūti aiz A. Rekuņenko finišēja Andris Jubelis (Mežmalas/Madona).

Otrās dienas iedzīšanas sacensībās galvenie favorīti šogad iztika bez lielām kļūdām. Pārliecinoši distances sākumu veica A. Rekuņenko un T. Silds, kuri startēja vienas sekundes ietvaros, taču distances otrajā pusē spēcīgāks bija igauņu sportists, kurš spēja atrauties no visiem tuvākajiem sekotājiem un izcīnīt pārliecinošu uzvaru sacensību kopvērtējumā. Otrajā vietā, 44 sekundes aiz uzvarētāja, finišēja A. Jubelis, bet no ceturtās uz trešo vietu pakāpās kluba "Ozons" sportists Dāvis Dišlers. A. Rekuņenko finišēja 4. vietā, piektā vieta uzvarētāja T. Silda brālim Lauri Sildam (Alūksne OK), bet sešinieku noslēdza krievu sportists Konstantīns Serebrjaņickis.

"Mēs ar Lauri bijām Cēsīs 2018. gada pasaules čempionāta treniņnometnē un tādēļ, ka tūlīt sāksies sezona, gribējām uzskriet pirmās sacensības. Apvidus bija diezgan vienkāršs orientēšanās ziņā, bet lielā ātrumā šodien, skrienot vīrs pret vīru, sacensības tomēr izvērtās interesantas. Karte bija labi zīmēta un pareiza, bet dažās vietās man bija grūtības saredzēt visas detaļas, jo 1:10000 mērogā kartē bija izmantoti 1:15000 mēroga simbolu lielumi," komentē uzvarētājs T. Silds, piebilstot, ka sacensību centrā valdīja lieliska atmosfēra.

Labākais latviešu sportists A. Jubelis arī atzīst, ka sacensības kā vienmēr bija organizētas ļoti labā līmenī: "Varētu teikt, ka šīs ir prestižākās sacensības Latvijā. Pats kopumā noskrēju labi. Pirmajā dienā neizdevās īsti, zaudēju pārāk daudz, bet iedzīšanā jau jutos ļoti labi un viss izdevās, tāpēc arī varēju aizcīnīties līdz 2. vietai."

Arī dāmu elitē uzvarētājas liktenis izšķīrās tikai pašās beigās. Pirmajā sacensību dienā līderpozīcijā izvirzījās 2017. gada "Rīgas Kausu" uzvarētāja S. Grosberga, taču tikai 19 sekundes aiz viņas finišēja Inga Dambe (pārstāv somu klubu "Paimion Rasti"), bet 29 sekundes vairāk distancē pavadīja Laura Vīķe (Kāpa OK).

Iedzīšanā, līdzīgi kā vīru konkurencē, S. Grosberga un I. Dambe gandrīz visu distances pirmo daļu veica kopā, taču pēc izkliedes punktiem S. Grosberga izrādījās ātrāka un finišu sasniedza vairāk kā pusminūti pirms I. Dambes. Trešo vietu divu dienu kopvērtējumā saglabāja L. Vīķe. Ceturtā vieta Iritai Puķītei (Kāpa OK), piektā igauņu sportiste Annika Rihma, bet sestajā vietā Līga Valdmane (ZVOC-VBSS).

"Biju ļoti neapmierināta ar savu pirmās dienas skrējienu, kad pieļāvu vairākas kļūdas, tādēļ iedzīšanā mans galvenais mērķis bija koncentrēties uz kartes lasīšanu, nevis konkurentu vērošanu, kas arī veiksmīgi izdevās un ļāva izcīnīt uzvaru. Otrās dienas distance man arī likās krietni interesantāka un bija prieks skriet. Kopējais organizatoriskais līmenis, kā parasti "Rīgas Kausos", ļoti augstā līmenī," komentē uzvarētāja S. Grosberga.

Latvijas kausa izcīņa orientēšanās sportā turpināsies 22. aprīlī ar Latvijas čempionātu garajā distancē, kas norisināsies Talsu pusē.