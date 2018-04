Regbija kluba "Livonia" galvenā komanda šo sestdien sāk sezonu, bet drīzumā savas pirmās spēles aizvadīs pārējās kluba sistēmas komandas.

"Livonia" galvenā komanda sestdien pulksten 15:00 RTK laukumā Rīgā aizvadīs sezonas pirmo spēli, kas uzreiz būs Latvijas regbija derbijs – Latvijas kausa pusfinālā pretiniekos būs "vecie draugi" "STATS/Ķekava".

Gan jauniešu, gan sieviešu, gan pieaugušo komandas "Livonia" treneru vadībā aizvadījuši produktīvu sagatavošanās posmu, lai jau ar pirmajām spēlēm rādītu savu labāko sniegumu laukumā. Par sagatavošanos jaunajai sezonai trešdien preses konferencē informēja "Livonia" prezidents Vigo Valdavs, galvenais treneris Edmunds Ščavinsks, "Livonia" galvenās komandas kapteinis Ainārs Bērziņš un kluba jaunā menedžere Marta Ozola, kura šajā postenī nomainīs Ģirtu Piterniku.

Vigo Valdavs, "Livonia" prezidents: Bija nopietns sagatavošanās process ziemā gan pieaugušo vīru komandā, gan sieviešu komandā, gan bērnu komandās. Mērķis mums ir vienkāršs – cīnīties par uzvaru katrā spēlē. Ja būs uzvara katrā spēlē, tad būs kauss, tituli un viss pārējais. Šajā gadā laukumā uzvarēs tās komandas, kurās būs pareiza attieksme pret šo lietu. Gan pret saviem klubiem, gan pret spēli, gan pret izlasi – pret visu Latvijas regbiju kopumā. Viens treneris uz jautājumu, kā atšķirt profesionālu spēlētāju no vienkārša spēlētāja, teica tā: "Tad, kad tev gribēsies spēlēt regbiju tā, kā tev gribas elpot, tad arī vinnēsi un būsi profesionāls spēlētājs." Ja atnāksi uz spēli ar domu, kā man izskatās frizūra, vai teiksim, kas man rīt vai parīt jādara, tad tev nebūs panākumu. Tā kā arī mūsu spēlētājiem visās grupās gribētu novēlēt , lai šī attieksme būtu pareiza. Bet es redzu, ka virziens mūsu klubā ir pareizs, līdz ar to arī sekos uzvaras. Ticu, ka "Livonia" apliecinās sevi, ka ir viens no spēcīgākajiem klubiem gan Latvijā, gan Baltijā.

Mēs neesam profesionāls klubs, kur cilvēkam tas ir maizes darbs, bet esam pusprofesionāls klubs, jo treniņapstākļi mums ir nodrošināti, iespējams, labākie valstī. Klubs daudz ieguldījis treniņapstākļu nodrošināšanā, lai sportists varētu nedomāt par lietām ap regbiju.

Edmunds Ščavinsks, "Livonia" galvenais treneris: Periodā starp sezonām veicām lielu darbu, lai spēlētāji labi sagatavotos sezonai. Mums pirmo reizi lielajā grupā reāli trenējās ap 30 cilvēkiem, un visi 30 cilvēki bija daudz maz vienāda līmeņa. Tas dod stimulu spēlētājiem, aug kluba līmenis, komanda attīstās, un regbisti ar katru reizi spēlē arvien labāk un labāk. Aizvadījām pāris turnīrus, kuros labi sevi parādījām, lai gan lietuvieši šobrīd ir nedaudz labāki un viņiem zaudējām. Komanda šobrīd 100% gatava spēlēšanai. Svarīgi, lai sestdien esam maksimāli noskaņojušies, jo šie derbiji ir svarīgi no psiholoģiskā noskaņojuma. Taktiski un fiziski esam gatavi, domāju, ka sestdien būsim arī psiholoģiski gatavi.

Par sastāvu: no komandas neviens nozīmīgs spēlētājs nav aizgājis, esam pievienojuši jaunos spēlētājus. Pagājušajā sezonā mums jau Dāvis Jaunalksnis spēlēja, tuvu komandas pamatam ir Niks Voitečko, mums sastāvā ir Dāvids Bērtiņš, kurš būs viens no līderiem, sarakstā ir Miķelis Jurēvičs, kurš ir jauns, bet super perspektīvs, Janeks Taškāns, kurš jau sevi ir pierādījis. Mums pamatkomandai pietuvojušies daudzi spēlētāji, tāpēc konkurence būs sīva par vietu laukumā. Komanda ir ļoti labi nokomplektēta, kas man kā trenerim ir svarīgi. Pagājušā un vēl iepriekšējās sezonās mums bija problēmas, "caurumi" dažās pozīcijās, kurus nespējām aizvērt. Tagad ir spēlētāji un ir labas maiņas šajās pozīcijās. Lai gan neesam profesionāļi, darbam puiši pieiet profesionālu . Ja testos mūs salīdzinātu ar profesionālajiem futbola vai basketbola klubiem, tad fiziskajos rādītājos domāju daudz neatpaliktu, lai gan neesam profesionāļi. Komanda ir uz pareizā ceļa un virzās uz priekšu uz jauniem sasniegumiem.

Šogad pats nespēlēšu pirmajā komandā, jo vairāk uzmanības veltīšu trenera darbam un negribu aizņemt vietu, kurā var būt kāds jauns un perspektīvs spēlētājs. Paldies kluba vadībai un atbalstītājiem, jo ziemas laikā bija iespēja uz mākslīgā laukuma trenēties, kas palīdzēja neaizmirst regbija pamata elementus. Protams, pietrūkst spēlēšanas ārā, lai pilnībā noslīpētu saspēli.

Ainārs Bērziņš, "Livonia" komandas kapteinis: Komandā ir lieliska atmosfēra, jaunos regbistus esam labi uzņēmuši un virzām viņus pareizā virzienā. Vēl jāuzlabo dažu spēlētāju attieksme, jo gribētos, lai jau ar pirmo spēli visu uztvertu nopietni. Gatavojušies esam ļoti labi. Treniņos daudz esam gājuši uz priekšu savā attīstībā, salīdzinot ar iepriekšējām sezonām esam daudz pielikuši. Esam pieslīpējuši izspēles, tagad visi labāk zina, kas jādara. Ja visi darīs, kā vajag, tad viss būs labi.

Marta Ozola, "Livonia" menedžere: Prieks būt "Livonia" menedžmenta sastāvā. Paldies Girtam Piternikam par paveikto, jo man tagad būs liels izaicinājums sekot Girta pēdās un nodrošināt tikpat viegli plūstošu organizatorisko darbu. Bet esmu pozitīvi noskaņota, man ir salīdzinoši laba pieredze no universitātes laika Anglijā, kur daudz nodarbojos ar sporta organizēšanu dažādos līmeņos, un ticu, ka varam atrast daudzas lietas "Livonia" klubā, kuras sakārtot vēl labāk. Ja nodrošināsim vēl labāku bērnu un jauniešu pāreju uz lielajām komandām, tad tas nodrošinās lielās komandas panākumus, nodrošinās izlases spēlētājus. Šī sezona man būs liels pārbaudījums, tāpēc man noderēs visas komandas atbalsts un Ģirta padoms.