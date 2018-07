Āfrikas Regbija savienība neesot varējusi Zimbabves izlasei nodrošināt atbilstošu viesnīcu un tā, kurā izmitināti regbisti, bijusi tik slikta, ka viņi labāk izvēlējušies nakti pārlaist uz ielas Bežas pilsētā, raksta "Daily Mail".

Zimbabwe's national rugby team forced to sleep on the streets ahead of World Cup qualifier in Tunisia after complaining about poor hotel facilities https://t.co/g5qavcR7bn