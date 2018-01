Austrālijas atklātā tenisa čempionāta pusfinālu trešdien sasniedza Dienvidkorejas tenisists Hjons Čuns, kurš turpināja savu fantastisko uzvaru gājienu.

Ceturtdaļfināla cīņā Čuns, kurš ATP rangā atrodas 58. pozīcijā, ar rezultātu 6-4, 7-6 (7:5) 6-3 pārspēja citu pārsteiguma autoru Teniju Sangrenu no ASV. Amerikānis ceturtdaļfinālu sasniedza, neraugoties uz to, ka pasaules rangā atrodas 97. vietā un līdz šim ATP tūrē bija izcīnījis tikai divas uzvaras astoņās spēlēs.

Pirms tam Čuns no "Australian Open" izslēdza slaveno serbu Novāku Džokoviču, kurš bija izlikts ar 14. numuru, Aleksandru Zverevu no Vācijas, kā arī Danīlu Medvedevu no Krievijas un Mišu Zverevu no Vācijas.

"Esmu sasniedzis pusfinālu. Esmu uzvarējis tādus spēlētājus kā Saša, Novāks un citus labus tenisistus. Es nekad neesmu spēlējis "Grand Slam" turnīra otrajā nedēļā, tāpēc esmu ļoti pārsteigts.

Čuna pretinieks pusfinālā būs šveicieša Rodžera Federera un čeha Tomaša Berdiha pāra uzvarētājs.

Sieviešu tenisa vienspēļu turnīrā pusfinālu pārliecinoši sasniedza vāciete Angelika Kerbere, kura izlikta ar 21. numuru. Viņa ar 6-1, 6-2 sagrāva turnīra 17. raketi Medisonu Kīsu no ASV.

Kerbere pusfinālā tiksies ar WTA ranga līderi Simonu Halepu no Rumānijas. Viņa ar 6-3, 6-2 pieveica Karolīnu Plīškovu.

Jau vēstīts, ka otrā pusfinālā tiksies dāniete Karolīna Vozņacki un Elisa Mertensa no Beļģijas