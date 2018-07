Federers, kurš šajā turnīrā izlikts ar pirmo numuru un ATP rangā ieņem otro pozīciju, ar rezultātu 6-4, 6-4, 6-1 uzveica 64.vietā esošo vācieti Janu-Lenardu Strufu.

Šveicietis piedalās savā 20.Vimbldonas tenisa turnīrā pēc kārtas, un līdz šim viņš tajā ir uzvarējis astoņas reizes. Viņš ir tituliem bagātākais vīriešu tenisists Vimbldonas turnīra vēsturē.

Nākamo kārtu sasniedza arī planētas astotā rakete Kevins Andersons no Dienvidāfrikas Republikas (DĀR), turnīra trešajā mačā ar rezultātu 6-3, 7-5, 7-5 pārspējot vācieti Filipu Kolšreiberu, kurš rangā ir 27.pozīcijā.

Savukārt planētas desmitā rakete Džons Isners, kurš turnīrā saņēmis devīto numuru, ar 6-3, 6-3, 6-4 apspēlēja 98.pozīcijā esošo Radu Albotu no Moldovas.

Sieviešu turnīrā ASV tenisiste Medisona Kīza, kura WTA rangā ieņem 11.vietu un sacensībās bija izlikta ar desmito numuru, ar rezultātu 5-7, 7-5, 4-6 piekāpās krievietei Jevgēņijai Rodinai, kura atrodas 120.pozīcijā.

Kīzas labākais sniegums Vimbldonas sacensībās ir ceturtdaļfināla sasniegšana 2015.gadā, bet karjeras laikā nevienu "Grand Slam" titulu viņa nav izcīnījusi.

Savukārt V.Viljamsa, kura atrodas devītajā vietā un šajā turnīrā bija izlikta ar to pašu numuru, ar rezultātu 2-6, 7-6 (7:5), 6:8 zaudēja 20.vietā esošajai nīderlandietei Kiki Bertensai, kura Vimbldonas ceturto kārtu sasniedza pirmo reizi karjerā.

V.Viljamsa ir pieckārtēja Vimbldonas turnīra uzvarētāja.

Tikmēr Venusas Viljamsas māsa Serēna Viljamsa, kura šajā turnīrā izņēmuma kārtā nonāca starp izliktajām tenisistēm, saņemot 25.numuru, ar rezultātu 7-5, 7-6 (7:2) apspēlēja Francijas sportisti Kristīnu Mladenoviču, kura WTA rangā atrodas 62.vietā.

S.Viljamsa savukārt pašlaik ir 181.pozīcijā, kritumu rangā piedzīvojot laikā, kad atradās bērna gaidībās. Viņa savas karjeras laikā septiņas reizes ir triumfējusi Vimbldonā.

Panākumu sēriju turpināja rangā 13.vietā esošā un Vimbldonā ar to pašu numuru izliktā vāciete Jūlija Gērgesa, kura ar 7-6 (7:3), 3-6, 10:8 apspēlēja 23.pozīcijas īpašnieci Barboru Zahlavovu Stricovu no Čehijas. Līdz ar to Gērgesa pirmo reizi karjerā iekļuva Vimbldonas turnīra ceturtajā kārtā.

Uzvaru izcīnīja arī Karolīna Plīškova no Čehijas, kura WTA rangā atrodas astotajā pozīcijā, bet turnīrā izlikta ar septīto numuru. Viņa ar rezultātu 3-6, 7-6 (7:3), 6-1 apspēlēja Mihaelu Buzarnesku no Rumānijas, kura šobrīd profesionālajā rangā atrodas 28.vietā.

Plīškova līdz šim divreiz ir uzvarējusi Austrālijas atklātajā čempionātā, bet Vimbldonā vēl nekad nebija varējusi sasniegt trešo kārtu.

Šobrīd jau 18 izliktās tenisistes no 32 ir noslēgušas Vimbldonas turnīru, turklāt no labāko desmitnieka ir palikušas vien divas sportistes - Simona Halepa no Rumānijas, kurai ticis pirmais numurs un Plīškova.