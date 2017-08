Pirmais no latviešiem kortā devās Ernests Gulbis. Viņš pirmajā kārtā ar 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 7-5 trīs stundu un 40 minūšu ilgā cīņā pārspēja itāli Alesandro Džanesi. Gulbis pasaules rangā ierindojas 255. vietā, bet Džanesi atrodas 91. pozīcijā.

Spēle iesākās līdzīgā cīņā, bet pirmā seta izskaņā Gulbis lauza pretinieka servi, un tas ļāva izvirzīties vadībā mačā. Otrajā setā Gulbis izvirzījās vadībā ar 4-1, taču viņš šo pārsvaru nenosargāja, un cīņa nonāca līdz taibreikam, kurā itālis Džanesi bija veiksmīgāks ar 7:3. Trešajā setā latvietis kontrolēja notikumus kortā un šķietami rotaļīgi apspēlēja pretinieku ar 6-2, savukārt turpinājumā tenisisti ceturtajā setā desmit geimus spēkojās līdzīgi, bet tad Gulbis lauza pretinieka servi un ar "sauso" serves geimu noslēdza maču.

Gulbis šajā mačā izcēlās ar 20 netveramām servēm un 12 dubultkļūdām. Viņš arī atspēlēja 11 no 13 pretinieka breikbumbām, bet pats realizēja sešas no deviņām breikbumbām.

Otrajā kārtā Gulbis tiksies ar Dienvidāfrikas Republikas tenisistu Kevinu Andersonu, kurš turnīra ievadā ar 6-3, 6-3, 6-1 sagrāva Huanu Krusu Aragonu no ASV.

US Open: Ernesta Gulbja un Anastasijas Sevastovas spēles

US Open: Ernesta Gulbja un Anastasijas Sevastovas spēles

Anastasija Sevastova - Karīna Vithefta 7-5, 6-1Sevastova uzvar spēlēSevastova teicami spēlē arī pie tīkla, ne tikai sitienos no gala līnijas. Viņa panāk 0-30 pretinieces serves geimā, bet tad sasteidz sitienu. Vitheftas sitiens uz gala līniju ir neprecīzs, kas dod Sevastovai dubulto mačbumbu. Pirmo no tām Sevastova neizmanto, sarežģītā situācijā izsitot autā. Tad seko kļūda sitienā uz gala līniiju, un jau 40-40.Sevastova labi uzņem servi un iegūst vēl vienu mačbumbu, taču arī šoreiz to neizmanto (atkal kļūda forhendā). Vithefta ar asu forhendu panāk "vairāk", bet Sevastova atspēlejas. Vithefta tad divreiz kļūdās, kas ļauj Sevastovai uzvarēt maču!

Sevastova - Vithefta 7-5, 5-1Sevastova spēlē daudz brīvāk, izpelnās skatītāju skaļus aplausus pēc teicamiem sitieniem un nonāk soļa attālumā no uzvaras mačā

Sevastova - Vithefta 7-5, 4-1Sevastova lauž pretinieces serves geimuSkaisti soēlē Sevastova un uzvar pretinieces serves geimu, atdodot tikai vienu izspēli. Izskatās, ka mača liktenis izšķirts.

Sveastova - Vithefta 7-5, 3-1Sevastova stabilizējusi savu spēli, izspēlēs ir neprognozējama un ar skaistu saīsināto uzvar geimu. Pārliecinošāka izskatās liepājniece, lai gan vācietei ik pa laikam padodas agresīvas izspēles.

Sevastova - Vithefta 7-5, 2-1Sevastova lauž pretinieces serves geimuTenisistes vairāk gaida pretinieces kļūdu, un šajā duelī pārāka ir Sevastova, panākot breikbumbu. Sevastova izsit autā, bet ar negaidītu forhendu panāk vēl vienu breikbumbu. To Sevastova izmanto ar teicamu saīsināto sitienu!

Sevastova - Vithefta 7-5, 1-1Sevastova zaudē serves geimuSevastovai divas kļūdas geima sākumā. Tad grūtā situācijā Sevastova izglābjas, bet nākamajā izspēlē viņai nepadodas "svecīte" (15-40). Seko vēl viena kļūda, kas ļauj vācietei izlīdzināt rezultātu setā

Sevastova - Vithefta 7-5, 1-0Sevastova lauž pretinieces serves geimuSevastova ieguva trīskāršo breikbumbu. Divas izspēles vāciete uzvarēja, bet sekoja dubultkļūda.

Sākas 2. sets

Sevastovas un Vitheftas 1. seta statistika

Anastasaij Sevastova - Karīna Vithefta 7-5Sevastova uzvar 1. setuSevastova geima sākumā āri panāk 30-0, bet tad trāpa pa tīkla augšdaļu un bumbiņa nepārveļas pretinieces pusē. Vitheftas kļūda ļauj Sevastovai tikt pie dubultās setbumbas. Sevastova izmanto pirmo iespēju un uzvar setu!

Sevastova - Vithefta 6-5Sevastova lauž pretinieces serves geimuSevastova ar savu drošo spēli ilgstošās izspēlēs ir pārāka un iegūst breikbumbu. To gan Vācijas tenisiste atspēlē pēc Sevastovas kļūdas. Vācijas tenisistes pirmā dubultkļūda ļauj Sevastovai tikt pie breikbumbas, bet tad Latvijas tenisiste griezto sitienu izsit autā. Vēl viena Vitheftas dubultkļūda dod cerību Sevastovai, kas gan atkal neizmanto iespēju.Labs Sevastovas saīsināais sitiens liek Vitheftai kļūdīties, bet tad seko vācietes dubultkļūda - Sevastova uzvar geimu!

Sevastova - Vithefta 5-5Sevastovai kļūda sitienā no gala līnijas, bet seko filigrāns saīsinātais sitiens. Un seko kārtējā kļūda... (15-30). Pēc Sevastovas vājas otrās serves Vithefta iegūst dubulto breikbumbu, kas ir dubultā setbumba. Pirmo Sevastova atspēlē ar precīzu sitienu pa gala līniju, bet otro atspēlē ilgā izspēlē pēc Vitheftas kļūdas (vāciete iesita tīklā). Sevastovai tad nepadevās saīsinātais, uz ko vāciete nepaspētu, bet arī šoreiz setbumbu izdodas atspēlēt pēc vācietes kļūdas. Sevastova ļoti veiksmīgi nospēlē pie tīkla, ar grūtībām divreiz tiekot pie bumbiņas ("vairāk"). Savu iespēju liepājniece izmanto un uzvar geimu

Sevastova - Vithefta 4-5Sevastova lauž pretinieces serves geimuVithefta ar labām pirmajām servēm panāca 30-0, bet Sevastova atbildēja ar lielisku izspēli un forhendu (30-30). Vācietei norāvās sitiens, kas ļauj pie breikpunkta tikt Sevastovai. Liepājniece to izmanto ilgā izspēlē, saglabājot iespējas šajā setā

Sevastova - Vithefta 3-5Sevastova zaudē serves geimuSevastovai nesokas spēle pēc otrās serves. Vācijas tenisiste tādējādi panāk 0-30, tad seko liepājnieces dubultkļūda - trīskāršā breikbumba. Pirmo ar labu izspēli pēc serves Sevastova atspēlē, bet tad kļūdās.

Sevastova - Vithefta 3-4Vācijas tenisiste sausā uzvar savu serves geimu

Sevastova - Vithefta 3-3Vāciete teicami uzņem servi geima sākumā, bet tad kļūdās sitienā pa līniju. Geima izskaņā pie "vienādi" Sevastovai padodas divi forhendi, kas ļauj uzvarēt geimā

Sevastova - Vithefta 2-3Vācijas tenisiste labi aizvada savas serves geimu un ar aktīvu uzbrukumu noslēdz geimu savā labā

Sevastova - Vithefta 2-2Sevastova zaudē serves geimuSevastova trīsreiz kļūdās pēc labām Vitheftas izspēlēm, kas ļauj vācietei tikt pie trīskāršās breikbumbas. Vienu Sevastova atspēlē, bet otrajā pie tīkla labi nospēlē Vithefta.

Sevastova - Vithefta 2-1Sevastova lauž pretinieces serves geimuSevastova stabilizēja savu spēli, turpretī pretiniece kļūdījās. Latvijas tenisiste ieguva dubulto breikbumbu un uzvarēja izspēli, noķerot pretinieci pretkustībā

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 7-5. Gulbis izcīna uzvaru un iekļūst otrajā kārtā. Gulbis izpildīja labas serves un ar “sauso” geimu pielika punktu šim mačam. Mačs ilga trīs stundas un 40 minūtes.

Sevastova - Vithefta 1-1Sevastovas kļūdas ļāva vācietei tikt pie dubultās breikbumbas. Ar agresīvu spēli Sevastova atspēlējās, bet pieļāva dubultkļūdu. Vithefta savu trešo breikbumbu neizmantoja, izsitot autā. Sevastovas kļūda ļāva vācietei tikt pie nākamās breikbumbas, bet ar aktīvu spēli liepājniece to atspēlēja. Sevastova tad guva divus punktus un uzvarēja geimuPirmajā serves geimā Sevastovai nepadevās pirmā serve, kas ļāva vācietei izrādīt pretestību

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 6-5. Gulbis lauž pretinieka serviGulbis izdarīja pamatīgu spiedienu uz pretinieku un pēc līdzīgas spēkošanās punkts punktā ieguva breikbumbu. Latvietis to nespēja realizēt, taču pēc tam viņš izcīnīja vēl vienu iespēju lauzt pretinieka servi, un otro iespēju viņš nepalaida garām.

Sevastova - Vithefta 0-1Sevastovu mača pirmajā geimā iegāž sitieni no gala līnijas. Vairākas reizes izsita autā un ar šādu sitienu arī ļāva vācietei uzvarēt geimu

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 5-5Gulbis droši aizvadīja serves geimu. Viņš izvirzījās vadībā ar 40:0, tad punktu zaudēja, bet lieki garumā viņš neko nevilka, ar nākamo izspēli noslēdzot geimu.

Sevastova - Vithefta. Spēle sākusies

Sevastova šajā turnīrā izlikta ar 16. numuru, pasaules rangā ieņem 17. vietu. Vāciete pasaules rangā ieņem 65. vietu. Pērn abas tenisistes labi spēlēja "US Open" - vāciete izstājās trešajā kārtā, bet Sevastova spēlēja ceturtdaļfinālā

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 4-5Pretinieka serves geimā Gulbis izvirzījās vadībā ar 30:0, taču Džanesi neļāva latvietim tikt pie breika iespējas, savācot nākamos punktus.

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 4-4Pēc pirmajām četrām izspēlēm tenisisti punktus dalīja uz pusēm, bet Gulbis geimu noslēdza ar uzvarētām epizodēm un nosargātu servi.

Sevastova un Vithefta iznākušas kortā un iesildās. Drīz sāksies spēle.

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 3-4Gulbis atspēlējās no 15:40 un panāca rezultātu “vienādi”, izdarot spiedienu uz pretinieka servi, taču itālim izskaņā izdevās gūt divus punktus pēc kārtas.

Kortā Nr4 noslēgusies spēle starp Radu Albotu no Moldovas un mājinieku Enesto Eskobedo. Moldovas tenisists uzvarēja ar 7-5, 4-6, 6-2, 6-4 un iekļuva otrajā kārtā.Tagad šajā kortā dosies Anastasija Sevastova un vāciete Karīna Vithefta

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 3-3Gulbis zaudēja pirmo punktu, bet pēc tam viņš uzvarēja trīs izspēlēs pēc kārtas. Džanesi turpināja cīņu, atgūstot vienu punktu, bet pēc tam Gulbis noslēdza šo geimu.

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 2-3Džanesi serves geimā ātri panāk 40:0, bet tad Gulbis punktu atguva. Nākamajā izspēlē itālis nepieļāva, ka Gulbis “aizķeras” šajā geimā.

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 2-2Gulbis savā serves geimā nedod itālim iespējas. Diezgan raiti sācies 4. sets

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 1-2Gulbis uzvarēja pirmās divas izspēles itāļa serves geimā, bet Džanesi atspēlējās un uzvarēja geimu.

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 0-1Itālijas tenisists pēc zaudēta seta uzvar nākamā seta pirmo geimu, pašam servējot

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2, 1-1Gulbis ar "sauso" serves geimu atbild itālim

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 6-2Gulbis uzvar 3. setuLatvijas tenisists "sausajā" uzvarēja geimu un panāk 2:1 pa setiem

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 5-2Gulbis lauž pretinieka serves geimuItālijas tenisists uzvarēja pirmās divas izspēles, bet Gulbis atspēlējās, tika pie breikbumbas un to izmantoja. Gulbim laba iespēja uzvarēt setu un izvirzīties vadībā mačā

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 4-2Gulbis droši sāka geimu, tad gan vienu izspēli uzvarēja itālis. Gulbis panāca 40-15 un ar eisu noslēdza geimu

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 3-2Gulbis lauž pretinieka serves geimuGulbis sadusmojās pēc zaudētā serves geima un ieguva trīskāršo breikbumbu. Un "sausā" uzvar pretinieka serves geimu! WOW!

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 2-2Gulbis zaudē serves geimuGulbim neveiksmīgs geima sākums. Ātri nonāk zaudētājos ar 15-40, bet atspēlējas (vienā no izspēlēm eiss). Gulbim bija "vairāk", bet tad trīs uzvarētas izspēles pretiniekam. Zaudēts geims...

Gulbja un Džanesi spēlē atkal nelela pauze. Tagad Gulbis lūdzis nelielu palīdzību, bet medicīniskais pārtraukums nav nepieciešams.

Sevastovas gaidāmās spēles kortā vīriešu vienspēles cīņā starp Radu Albotu no Moldovas un mājinieku Enesto Eskobedo vadībā ar 7-5, 4-6, 6-2 ir moldāvs. Ja Moldovas tenisists uzvarēs nākamo setu, tad kortā dosies Sevastova. Ja uzvarēs ASV tenisists, tad Latvijas līdzjutējiem nāksies vēl gaidīt.

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:6), 2-1Džanesi diezgan viegli uzvar savu serves geimu

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:6), 2-0Gulbim savā serves geimā tik viegli nesokas. Trīs reizes tenisistiem bija "vienādi", bet tad Gulbis ar 14. eisu spēlē uzvar geimu

Gulbja un Džanesi cīņas statistika pēc 2. seta

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-7 (3:7), 1-0Gulbis lauž pretinieka serviGulbis pēc zaudēta seta paņēma "viltīgu" pārtraukumu un atgriezās kortā kaujinieciski. Ieguva dubulto breikbumbu un pirmo no tām izmantoja pēc pretinieka dubultkļūdas

Sākas 3. sets

Ernests Gulbis - Alesandro Džanesi 6-4, 6-7 (3:7)Gulbis zaudē otro setuGulbis pieļāva dubiltkļūdu piektā punkta izspēlē, nonākot zaudētājos ar 2:3. Džanesi uzvar savas serves izspēles, panākot jau 5:2. Vēl viena dubultkļūda ļauj Džanesi tikt pie setbumbas. Pirmo Gulbis atspēlēja, bet tad Džanesi uzvar setu

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-6Itāļu tenisists ar sateipotu kāju atgriezās kortā un uzvarēja savu serves geimu. Tagad sekos tie-break izspēle

Tikmēr 4. kortā, kur vēlāk paredzēta Sevastovas spēle, turpinās vīriešu vienspēles cīņa starp Radu Albotu no Moldovas un mājinieku Enesto Eskobedo. Katrs tenisists uzvarējis pa setam, tādējādi tik drīz Latvijas tenisiste kortā nedosies.

Gulbis - Džanesi 6-4, 6-5Lai gan Gulbis viegli uzvarēja pirmās divas izspēles, Džanesi panāca 30-30. Tad tenisisti apmainījās ar uzvarētām izspēlēm (40-40). Itālis tika pie sava jubilejas, desmitā breikpunkta, bet Gulbis devīto reizi atspēlējās šādā situācijā. Tad gan Gulbis uzvar divas izspēles un uzvar geimu

Gulbis - Džanesi 6-4, 5-5Itāļu tenisists atbild ar droši uzvarētu geimu, kurā Gulbim panākums vienā izspēlē

Gulbis - Džanesi 6-4, 5-4Gulbis geimu sāk ar eisu un ar diviem eisiem pabeidz geimu. Trīs eisi vienā geimā un pirmais "sausais" geims mačā!Džanesi kā itālis neslēpj emocijas un apšauba tiesnešu lēmumu

Gulbis - Džanesi 6-4, 4-4Gulbim izdevās saasināt cīņu geimā, bet pie breikbumbas iespējas netika. Itālis uzvar geimu un izlīdzina rezultātu setā

Gulbis spēlē cenšas nereaģēt uz blakus kortā notiekošo. Tā kā viņam spēle ir uz viena no mazajiem kortiem, tad fanu reakcijas no citiem kortiem ir labi dzirdamas

Gulbis - Džanesi 6-4, 4-3Gulbis zaudē serves geimuGulbim pēc eisa seko dubultkļūda. Latvijas tenisista nestabilais sniegums ļauj itālim iegūt kārtējo breikbumbu, ko kārtējo reizi atspēlē Gulbis. Trešā dubultkļūda setā palīdz Džanesi tikt pie savas astotās breikbumbas mačā - un to atspēlē Gulbis! Gulbis pieļauj vēl vienu dubultkļūdu, un šoreiz itālis pretinieka "dāvanas" izmanto, laužot pirmo reizi mačā Gulbja serves geimu. Gulbis šajā izspēlē kļūdījās saīsinātajā sitienā

Gulbis - Džanesi 6-4, 4-2Gulbis geimā bija vadībā ar 30-15, bet itālis uzvareja trīs izspēles pēc kārtas savā serves geimā.

Gulbis - Džanesi 6-4, 4-1Gulbis uzvarēja ilgākā izspēlē, panākot 40-15. Vienu punktu itālis atspēlēja, bet tad Gulbis ar eisu noslēdza geimu

Gulbis - Džanesi 6-4, 3-1Gulbis laužs pretinieka serviGulbis iegūst dubulto breikbumbu. Pirmo itālis atspēlē, bet tad ar otro piegājienu Gulbis izvirzās drošākā vadībā setā

Gulbis - Džanesi 6-4, 2-1Džanesi uzvarēja pirmo izspēli, bet tad atbid Gulbis - četras drošas izspēles un uzvarēts geims

Gulbis - Džanesi 6-4, 1-1Itālis viegli panāca 40-15, bet divas kļūdas ļauj Gulbim izlīdzināt cīņu geimā. Nākamās divas izspēles gan uzvar itālis, panākot 1-1 setā.Pēdējie geimi spēlē bijuši diezgan saspringti un pagaidām neviens tenisists "sausā" nav uzvarējis kādu geimu

Gulbis - Džanesi 6-4, 1-0Gulbis jau seta pirmajā geimā atspēlēja breikbumbu un uzvarēja geimu. Smags seta sākums, tāds kā pirmais sets.

Sākas 2. sets

Ernests Gulbis - Alesandro Džanesi 6-4 Gulbis lauž pretinieka servi un uzvar 1. setu Gulbis īstajā brīdī saņemas! Zaudējis pirmo izspēli, Gulbis panāca 15-40 un ar pirmo reizi uzvarēja setu! Īstajā brīdī, jo itālim jau vairs nav iespēju atspēlēties - sets noslēdzies

Ne tikai Gulbis ir nesavaldīgs mačā. Itāis pat nolamājis līnijtiesnesi

Gulbis - Džanesi 5-4 Gulbis spēlē ļoti nestabili. Bija tuvu uzvarai geimā, bet tad ļāva itālim tikt pie piektā breikpunkta mačā. Gulbis atspēlējās un uzvarēja geimu. Gulbim pēc seta sākumā iegūtās breikbumbas vairs nav bijis iespēju paņemt pretinieka servi

Gulbis - Džanesi 4-4Lai gan Gulbis uzvarēja pirmo izspēli, turpinājumā itālis droši uzvarēja savu serves geimu

Gulbis nekad nav kautrējies kortā. Arī šoreiz viņu izvedis no pacietības puisis ar čipšu paku

Gulbis - Džanesi 4-3Džanesi tika pie pirmās breikbumbas spēlē, bet Gulbis to atspēlēja. Tad Gulbis atspēlēja vēl divas breikbumbas, tomēr uzreiz pabeigt geimu viņam neizdevās. Itālis ieguva arī ceturto breikbumbu, ko vēlreiz atspēlēja Gulbis. Tad Latvijas tenisists uzvar divas izspēles un uzvar geimu.Spēle ilgst jau 38 minūtes!

Gulbis - Džanesi 3-3Itālijas tenisists šoreiz neļāva Gulbim pacīnīties par uzvaru geimā un droši panāca 3-3

Gulbis - Džanesi 3-2Itālis arī geimā panāca 40-40, bet Gulbis neļāva tikt pretiniekam pie breikbumbas un uzvarēja geimu

Gulbis - Džanesi 2-2Gulbis atspēlējās un ieguva pirmo breikpunktu spēlē. To itālis atspēlēja un vēlāk arī paņēma savu serves geimu

Gulbis - Džanesi 2-1Gulbim arī sagādā serves geims, tomēr viņš nosargā savu servi

Gulbis - Džanesi 1-1Itālis ar grūtībām, bet uzvar savu serves geimu

Gulbis - Džanesi 1-0Gulbis droši sāk spēli, savā serves geimā zaudējot tikai vienu izspēli

Spēle sākusies

Gulbis spēli sāks ar servi

Gulbja un Džanesi ceļi augstākās raudzes turnīros nav krustojušies. Šī būs pirmā savstarpējā spēle starp 28 gadus veco Gulbi un 27 gadus veco Džanesi

Astotajā kortā noslēgusies sieviešu vienspēļu turnīra cīņa starp Austrāliju pārstāvošo Arinu radionovu un Ričelu Hogenkampu no Nīderlandes (7-5, 7-5 uzvarēja Radionova). Tagad šajā kortā sāksies Gulbja spēle!

Gulbis pirms šodienas cīņas nedaudz pakāpies ATP pasaules rangā, tomēr jorojām ir sev diezgan neierastā pozīcijā.http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/gulbis-pirms-us-open-nedaudz-pakapjas-pasaules-ranga.d?id=49182103

Latvijas tenisisti Ernests Gulbis un Anastasija Sevastova šovakar Ņujorkā centīsies pārvarēt "US Open" pirmo kārtu. Jau pēc aptuveni 20 minūtēm "Flushing Meadows" parka astotajā kortā dosies Gulbis, kuram jātiekas ar itāli Alesandro Džanesi. Savukārt ap 22:30 ceturtajā kortā cīņu uzsāks Sevastova, kuras pretiniece būs vāciete Karīna Vithefta.http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/gulbis-un-sevastova-sak-dalibu-sezonas-pedeja-grand-slam-turnira-us-open.d?id=49182073