Kā pirmais kortā izies Gulbis, kura pirmās kārtas duelis ar itāli Alesandro Džanesi ieplānots kā otrais astotajā kortā un varētu sākties ap plkst.20 pēc Latvijas laika.

Savukārt Sevastovas spēle ar vācieti Karīnu Vitheftu būs kā trešā ceturtajā kortā un tās sākums varētu būt ap plkst.22.

Tikmēr šī brīža vadošā Latvijas dāmu tenisiste Jeļena Ostapenko sacensības ar pirmās kārtas maču pret spānieti Laru Arrvavarrenu, visticamāk, aizvadīs otrdien.

Gulbis, kurš pagājušajā nedēļā pasaules rangā bija 257.vietā, šajā turnīrā piedalās ar aizsargāto rangu un ar savu pirmās kārtas pretinieku Džanesi karjeras laikā vēl nav spēkojies. 27 gadus vecais itālis ir planētas 91.rakete.

Gulbis 2007.gadā, kad piedzīvoja debiju ASV atklātā čempionāta pamatturnīrā, sasniedza ceturto kārtu, kas viņam šajā turnīrā joprojām ir nepārspēts sasniegums. Tikmēr Džanesi pērn debijā aizkļuva līdz otrajai kārtai.

Iepriekšējo reizi Gulbis ASV atklātajā čempionātā sacentās pirms diviem gadiem, kad nespēja pārvarēt pirmo kārtu, kamēr pērn savainojuma dēļ viņš šajā laikā jau bija noslēdzis sezonu.

Savu iepriekšējo maču Gulbis aizvadīja pagājušajā nedēļā, nepārvarot Vinstonas-Seilemas "ATP World Tour 250" turnīra pirmo kārtu un netiekot pie ATP ranga punktiem. Latvietis kopš pērnā gada augusta cīnījies ar veselības problēmām un šobrīd turnīros piedalās ar aizsargāto rangu vai organizatoru piešķirtiem īpašajiem ielūgumiem.

Kopš cienījamā starta Vimbldonas čempionātā, kur viņš aizkļuva līdz trešajai kārtai, Gulbis piedalījies četros turnīros un tikai Vinstonā-Seilemā pirmoreiz zaudēja jau pirmajā mačā.

Latvijas tenisista pirmās kārtas pretinieks Džanesi ATP tūrē ir ļoti nepieredzējis tenisists, kurš karjeras laikā šāda līmeņa mačos spējis gūt tikai desmit uzvaras 22 spēlēs, turklāt astoņi no šiem panākumiem bijuši uz māla seguma. Pērnais starts ASV atklātajā čempionātā ir viņa līdz šim vienīgais "Grand Slam" turnīru pamatsacensībās, kur līdz ar to pagaidām itāļa bilance ir viena uzvara un viens zaudējums.

Jūlijā Džanesi pamanījās aizkļūt līdz Horvātijā notikušā Umagas "ATP World Tour 250" turnīra pusfinālam, kur piekāpās citam itālim Paolo Lorenci. Tas ir viņa visu laiku labākais sasniegums kādā no ATP turnīriem. Rekords pasaules rangā šim Itālijas tenisistam ir 84.vieta, ko viņš sasniedza pirms mēneša tieši pēc Umagas turnīra. Pasaules ranga pirmajā simtniekā viņš debitēja jūnijā.

Nākamajā kārtā šī pāra uzvarētājs duelēsies pret pasaules ranga 32.vietas īpašnieku Kevinu Andersonu no Dienvidāfrikas Republikas vai kvalifikāciju pārvarējušo mazpazīstamo mājinieku Džeisiju Aragoni. Savukārt pēc tam jau var sanākt spēkošanās pret talantīgo Vācijas tenisistu Aleksandru Zverevu, kurš pasaules rangā pašlaik atrodas augstajā sestajā vietā. Zīmīgi, ka arī pagājušajā nedēļā Vinstonā-Seilemā Gulbim ielozēja potenciālu otrās kārtas dueli ar Andersonu, tomēr elkoņa traumas dēļ viņš atsauca dalību no šīm sacensībām.

Arī pasaules dāmu ranga 17.rakete Anastasija Sevastova, kura turnīrā izlikta ar 16.numuru, ar vācieti Vitheftu iepriekš nav tikusies. Vācijas sportiste pasaules rangā atrodas 65.pozīcijā.

Sevastova izsētās tenisistes statusu ieguvusi ceturtajā "Grand Slam" turnīrā pēc kārtas, divos šogad sasniedzot trešo kārtu, bet vienā - otro. Izliktās tenisistes statuss nozīmē, ka pirmajās divās kārtās nav iespējams spēkoties ar rangā augstāk esošām konkurentēm, bet iekļūšana starp pirmajām 16., ko Sevastova paveikusi pirmoreiz karjerā, nozīmē, ka šādas pretinieces nevar būt pat trijos mačos. Viņa izlikta ar 16.numuru, jo turnīrā nepiedalīsies titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa, kura ir bērna gaidībās un pasaules rangā atrodas 15.pozīcijā.

Pērn Sevastova parūpējās par pārsteigumu un negaidīti sasniedza ASV atklātā čempionāta ceturtdaļfinālu, kas ir viņas labākais sasniegums kādā no "Grand Slam" turnīriem. Pirms tam Latvijas tenisiste šajā turnīrā nebija spējusi tikt tālāk par otro kārtu. Līdz ar to šogad Sevastovai būs jāaizstāv 430 ranga punktiem, ko nespējot paveikt viņa, visticamāk, WTA rangā izkritīs no otrā desmita.

Tikmēr 22 gadus vecā Vithefta pērn ASV atklātajā čempionātā sasniedza trešo kārtu, arī uzstādot savas karjeras labāko rezultātu.

Sevastovai šī ir veiksmīgākā sezona karjerā, kas izpaužas arī pasaules rangā. Kopš februāra Latvijas tenisiste tikai reizi apstājusies kāda turnīra pirmajā kārtā un jūnija beigās viņa triumfēja Maljorkas WTA sacensībās, tiekot pie otrā šāda līmeņa titula karjerā.

Vācietes Vitheftas karjeras rekords pasaules rangā ir 49.vieta, ko viņa sasniedza pirms diviem gadiem, taču pēdējos divus gadus sportiste stabili turas pirmajā simtniekā. Vācijas sportiste savas karjeras laikā nav izcīnījusi WTA raudzes titulus, taču demonstrējusi teicamu sniegumu zemākas raudzes ITF sacensībās, kur viņas kontā ir 11 trofejas.

Šosezon Vithefta "Grand Slam" turnīros spēlē atzīstami, jo aizkļuva līdz trešajai kārtai Francijas atklātajā čempionātā un Vimbldonā, kamēr gada sākumā tika sasniegts pusfināls Budapeštas WTA "International" sacensībās, bet jūnijā viņa aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam šādas pašas raudzes sacensībās Nīderlandes pilsētā Hertogenbošā.

Nākamajā kārtā šī pāra uzvarētāja tiksies ar citu rumānieti Irinu Begu (WTA 55.) vai kvalifikāciju pārvarējušo ukrainieti Katerinu Kozlovu, kura rangā atrodama 118.pozīcijā, bet ceturtajā kārtā pretī varētu stāties vēl viena Rumānijas sportiste Simona Halepa, kam Sevastova zaudējusi visos trijos šosezon aizvadītajos savstarpējos mačos.

Tiesa, ar otro numuru izliktajai Halepai pirmajā kārtā gaidāma sarežģīta pretiniece, jo pretī stāsies rīkotāju piešķirto ielūgumu saņēmusī krieviete Marija Šarapova, kura šogad sacensībās atgriezās pēc diskvalifikācijas izciešanas, kas viņai tika piemērota par aizliegto vielu lietošanu.

Abas Latvijas vadošās dāmu tenisistes, kā ierasts, piedalīsies arī dubultspēļu sacensībās - Ostapenko spēlēs duetā ar Eižēniju Bušāru no Kanādas, pirmajā kārtā tiekoties ar beļģieti Elisu Mertensu un dubultspēļu speciālisti Deimiju Shūrsu no Nīderlandes, bet Sevastovas un pieredzējušās serbietes Jeļenas Jankovičas duetam pretim stāsies mājiniece Eiža Muhameda un horvātiete Ajla Tomljanoviča, kura "Grand Slam" turnīros pārstāv Austrāliju.

ASV atklātais čempionāts sāksies pirmdien un ilgs līdz 10.septembrim.