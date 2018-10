Divu stundu un 15 minūšu ilgā spēlē ranga 104. vietā esošais Gulbis abu setu galotnēs piekāpās savam pretiniekam, kurš atrodams ranga 32. vietā. Pirmajā setā neviens no tenisistiem neuzvarēja pretinieka serves geimu, bet otrajā setā abi divi apmainījās ar breikiem. Abos setos Simons taibreikos nospēlēja precīzāk.

Šī abiem tenisistiem bija ceturtā savstarpējā spēle, un Simons izcīnīja trešo uzvaru.

Gulbis par Bāzeles turnīra otrās kārtas sasniegšanu nopelnīja 45 ATP ranga punktus, kas viņam ļaus atgriezties pasaules ranga TOP 100.

Savukārt Simona nākamais pretinieks Bāzeles turnīra ceturtdaļfinālā būs turnīra mājinieks un favorīts Rodžers Federers.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Bāzeles tenisa turnīrs: Ernests Gulbis – Žils Simons

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 6-7 (0:7). Gulbis zaudē maču.Taibreika izspēle: 0:1 Gulbis no labās izsita ārpus laukuma. 0:2 Simons labi atvairīja sitienus, bet tad Gulbis skrējienā pie tīkla bija neprecīzs. 0:3 Trešajā izspēlē pēc kārtas sitiens no labās pieviļ Gulbi. 0:4 Gulbis centās saasināt situāciju un devās pie tīkla, bet Simons viņu "tīri" apspēlēja. 0:5 Bekhenda sitiens gar sāna līniju latvietim atdūrās tīklā. 0:6 Gulbis neveiksmīgi uzņēma servi. 0:7 Vēl viens "auts" Gulbim.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 6-6.Gulbim neizdevās vairāki sitieni, un viņš nonāca iedzinējos ar 0:40, bet tad divus punktus sanāca atspēlēt. Geimu pagarināt neizdevās, jo Simons teicami ieservēja.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 6-5Simons no aizsardzības netrāpīja laukumā, bet Gulbis ar forhenda sitienu divreiz izsita bumbiņu tālu "autā". Gulbis ar labu servi panāca neizšķirtu rezultātu, bet tad garā izspēlē Simons pārsita bumbiņu pāri Gulbim, kura mēģinājums aizsniegties līdz bumbiņai bija neveiksmīgs. Simons breika iespēju nerealizēja ar neveiksmi serves uzņemšanā, tad Gulbis servēja stūrī un ar nākamo uzbrukuma guva punktu, sitot otrā laukuma pusē, bet noslēgumā latvietis precīzi uzbruka no labās.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 5-5. Gulbis lauž pretinieka servi. Gulbis guva punktu ar uzbrukumu serves uzņemšanā. Tad viņam sanāca vēl viena laba serves uzņemšana, kas deva iespēju triekt bumbiņu no gaisa, un to latvietis izmantoja. Simons sita ārpus laukuma, un tas Gulbim deva trīskāršo breikbumbu. Francijas tenisists pirmo atspēlēja ar "eisu", tad Gulbis netika galā ar servi, taču nākamo iespēju latvietis realizēja.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 4-5. Gulbis zaudē serves geimu. Simons ar savu ātrumu nodemonstrēja lielisku aizsardzību un panāca Gulbja kļūdu, latvietis atbildēja ar labu servi, taču tam sekoja vēl viens sitiens ārpus laukuma izspēlē. Gulbis ļoti neprecīzi izspēlēja saīsināto sitienu, un Simons atkal tika pie divām breika iespējām. Šoreiz geims noslēdzās ar dubultkļūdu.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 4-4Simons ar divām labām servēm un divām Gulbja kļūdām "sausā" uzvarēja geimu.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 4-3Spēle ritēja bez garām izspēlēm un rezultāts atkal nonāca līdz 30:30. Tad Simons uzminēja Gulbja spēcīgā uzbrukuma virzienu un teicami izdarīja pretuzbrukumu, iegūstot kārtējo breikbumbu šajā setā. Gulbim trāpīja pa gala līniju un izsita pretinieku no ritma, un tādējādi viņš sita ārpus laukuma. Latvietis ar servi panāca "vairāk", bet noslēgumā viņš ar saīsināto saraustīja izspēli un noslēgumā izdarīja sitienu garām pie tīkla esošajam Simonam.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 3-3Simons pieļāva kļūdas serves geimā un rezultāts pēc četrām izspēlēm bija 30:30. Gulbis netika galā ar nākamajām servēm.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 3-2Precīzs uzbrukums no labās asā leņķī deva punktu latvietim, mirkli vēlāk viņš izpildīja labas serves, taču arī Gulbim neizdevās pretinieku atstāt "uz nulles". Taču Simons vairāk par vienu punktu neguva.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 2-2Simonam geima sākumu aizvadīt pārliecinoši, panākot 40:0, taču Gulbis nepalika "sausā". Viņš divus punktus guva pēc pretinieka kļūdām, bet noslēgumā sita autā pats.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 2-1Gulbis no kreisās trāpīja tīklā, tad viņš iedzina pretinieku stūrī un pie tīkla guva punktu tukšā laukumā. Pēc tam latvietis divreiz kļūdījās, bet pēc Simona auta rezultāts bija 30:30. Gulbis ar sitienu no labās netrāpīja uzbrukumu gar sāna līniju, dodot francūzim breika iespēju, tomēr viņam izdevās atspēlēties, kad ar agresīvo uzbrukumu tomēr izdevās uzlauzt Simona aizsardzību. Gulbis kļūdījās vēlreiz, taču viņš reabilitējās ar servi. Simons pēc latvieša sitiena tīklā trešo reizi tika pie breika iespējas, un atkal to neizmantoja, pavisam nedaudz netrāpot sitienu gar sāna līniju, kad Gulbis jau devās pie tīkla. Simons pie tīkla uzņēma īsu sitienu, bet tad ar nākamo sitienu pie tīkla ceturto reizi ieguva iespēju lauzt Gulbja servi. Gulbis nodzenāja pretinieku pa gala līniju un uzbruka tukšā laukumā, bet mirkli pēcāk veiksmīgi servēja. Neveiksmīgs sitiens no labās neļāva noslēgt geimu, taču Simons ar lielisku sitienu asā leņķī atkal ieguva breikbumbu. Viņš neveiksmīgi uzņēma nākamās divas serves, bet tad Gulbis atkal netrāpīja laukumā. Latvijas tenisists izpildīja uzbrukuma sitienu, bet Simons no kreisās ar aizsardzības sitienu guva punktu. Gulbis bija ļoti uzvilcies, un to pierāda viņa pārmetumi skatītājiem. Taču tas netraucēja gūt divus punktus ar servi, bet noslēgumā viņš panāca pretinieka kļūdu.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 1-1Simonam ātri izdevās panākt rezultātu 40:0, taču viņš pieļāva kļūdu sitienā no kreisās. Gulbis gan vēl pagarināt geimu nespēja.

https://twitter.com/MattRacquet/status/1055548335711547393

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7), 1-0Gulbis ātri panāca rezultātu 30:0, pēc tam pie tīkla Simons atkal bija veiksmīgāks. Latvijas tenisists izpildīja labu servi, panākot 40:15, bet tam sekoja dubultkļūda un neveiksmīgs aizsardzības sitiens, kas atdūrās tīklā. Latvietis agresīvi uzbruka, tad ātri skrēja pie tīkla un no gaisa trieca bumbiņu laukumā. bet noslēgumā sanāca serve.

https://twitter.com/D_Modlinski/status/1055547517612498944

Sākas 2. sets.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-7 (4:7). Gulbis zaudē 1. setu.Taibreika izspēle:1:0 Pie pretinieka serves Gulbis atsita bumbiņas un sagaidīja Simona kļūdu.1:1 Atkal Simons ar savu ātrumu uzņēma saīsināto sitienu un panāca, ka Gulbis sita no neērtas sitiācijas. 2:1 Simons neveiksmīgi uzņēma servi. 3:1 Beidzot Gulbim izdevās saīsinātais sitiens, pie kura Simons netika klāt. 3:2 Gulbim norāvās sitiens no kreisās. 4:2 Latvietis veiksmīgi uzņēma servi, un Simons nākamo sitienu trāpīja tīklā. 4:3 Gulbis lieliski izspēlēja saīsināto sitienu. Lai arī Simons to uzņēma, bet latvietis bija lieliskā uzbrukuma sitiena pozīcijā, taču trāpīja tīklā4:4 Simons izlīdzināja rezultātu īsā izspēlē.4:5 Garā izspēlē Gulbis uzbruka ar sitienu no kreisās, un bumbiņa izlidoja ārpus laukuma. 4:6 Simons atkal bija zibenīgi ātrs kortā, viņš uzņēma bumbiņu pie tīkla, tad lēcienā atvairīja nākamo Gulbja mēģinājumu gūt punktu, bet tad latvietis sita ārpus laukuma. 4:7 Gulbis ātri uzbruka no labās un sita ārpus laukuma.

Ernests Gulbis – Žils Simons 6-6Gulbis svarīgo serves geimu aizvadīja droši, zaudējot tikai vienu punktu pie rezultāta 30:0.

Ernests Gulbis – Žils Simons 5-6Gulbis ar savām darbībām divās izspēlēs pēc kārtas sagaidīja pretinieka kļūdu, bet mirkli vēlāk viņš neveiksmīgi uzņēma servi. Ar "eisu" Simons panāca rezultātu 30:30, savukārt nākamajā izspēlē Francijas tenisists labi nospēlēja aizsardzībā, līdz Gulbis netrāpīja laukumā. Ar servi noslēdzās šis geims.

Ernests Gulbis – Žils Simons 5-5Gulbis ar labu servēšanu panāca 30:0, bet tad garas izspēles noslēgumā viņš devās pie tīkla un no gaisa sita precīzi laukumā. Latvietis izspēlēja ātru kombināciju, ar kuru Simons netika galā.

Ernests Gulbis – Žils Simons 4-5Gulbis atspēlējās no 0:30, taču viņa nākamais uzbrukums serves uzņemšanā bija pārāk spēcīgs. Noslēgumā latvietis no labās sita bumbiņu tīklā.

Ernests Gulbis – Žils Simons 4-4Gulbis sāka ar rezultatīvu servi, tad viņš pēc laba uzbrukuma devā tuvāk tīklam un gremdēja bumbiņu pretinieka laukumā, tomēr mirkli vēlāk viņš sita tīklā. Nākamajā uzbrukumā latvietim "norāvās" sitiens un bumbiņa izlidoja tālu ārpus laukuma, savukārt nākamajā epizodē viņš no labās atkal trāpīja tīklā un deva Simonam breikbumbu. Lieliska serve pretiniekam nedeva iespēju breikbumbu realizēt, tam sekoja Gulbja lielisks uzbrukums no labās garā izspēlē. Noslēgumā viņš atkal bija agresīvs un pie tīkla trieca bumbiņu laukumā no gaisa.

Ernests Gulbis – Žils Simons 3-4Gulbis pēc zaudēta pirmā punkta izvirzījās vadībā ar 30:15, otro punktu gūstot ar lielisku forhenda uzbrukumu serves uzņemšanā. Tomēr Francijas tenisists nepieļāva saspringtu geima izskaņu.

Abus tenisistus kortā šoreiz grūti atšķirt. Ne pirmo reizi abiem uz spēli ir vienāds apģērbs. https://twitter.com/LadyBellatrix/status/1055535724618018816

Ernests Gulbis – Žils Simons 3-3Gulbis pamatīgi lika noskrieties Simonam pa kortu, tomēr francūzis atkal uzņēma saīsināto un guva punktu. Tam sekoja gara izspēlē, kurā tika izpildīti 26 sitienu, tomēr latvietis uzbrukumā no labas bumbiņu sita ārpus laukuma. Ar servēm izdevās rezultātu izlīdzināt, mirkli vēlāk Gulbis ar agresīvu uzbrukumu panāca pretiniek kļūdu, bet noslēgumā trāpīja netveramu servi.

Ernests Gulbis – Žils Simons 3-2Simons ļoti pārliecinoši atkal darbojās pie savas serves. Vienā no izspēlēm viņš pie tīkla lieliski noreaģēja, kad bumbiņa no tīkla troses mainīja lidojuma virzienu.

Ernests Gulbis – Žils Simons 2-2Gulbis arī izpildīja savu pirmo netveramo servi, viņš turpināja ar vēl divām lieliskām servēm, taču tad viņš devās pie tīkla, bet Simons viņu apspēlēja. Gulbis turpinājumā no labās sita tīklā, taču ar vēl vienu "eisu" noslēdza geimu.

Ernests Gulbis – Žils Simons 2-1Šoreiz Simons aizvadīja pārliecinošu serves geimu, atstājot Gulbi "sausā". Francijas tenisists divas reizes pēc kārtas netrāpīja laukumā, tad Simons izpildīja "eisu", bet noslēgumā Gulbis netrāpīja sitienu no labās gar sāna līniju.

Ernests Gulbis – Žils Simons 1-1Gulbis atkal garā izspēlē pieļāva kļūdu, savukārt nākamajā izspēlē Simons nodemonstrēja savu ātrumu un uzņēma saīsināto sitienu un panāca latvieša kļūdu. Gulbis ar servi guva punktu, tam sekoja vēl viena kļūda, kas Francijas tenisistam deva divkāršo breikbumbu. Gulbis labi ieservēja un asi uzbruka ar savu otro sitienu, bet rezultāts 40:40 kļuva pēc Simona sitiena autā. Cīņa turpinājās ļoti sīvi - Simons ieguva vēl vienu breika iespēju, Gulbis ar skaistu sitienu kombināciju panāca pretinieka kļūdu, bet ar servi latvietis panāca rezultātu "vairāk". Gulbis neprecīzi izspēlēja saīsināto un zaudēja punktu, tomēr pēc tam labi uzbruka ar nākamo sitienu pēc serves. Noslēgumā latvietis veiksmīgi servēja.

Ernests Gulbis – Žils Simons 0-1Gulbim izdevās labs spēles sākums, un viņš uzreiz izdarīja spiedienu uz servētāju un panāca Simona kļūdu, bet tad francūzis pieļāva dubultkļūdu. Simons nākamajā izspēlē nodzenāja Gulbi pa gala līniju un panāca latvieša kļūdu, taču tam sekoja gara izspēle, kas noslēdzās ar latvieša vēl vienu kļūdu (30:30). Gulbis sita tīklā, bet mirkli vēlāk guva punktu, kad iedzina francūzi laukuma stūrī un izspēlēja saīsināto sitienu. Tenisisti izspēlēja izspēlēja izspēli, kurā kopā izdarīja 31 sitienu, taču Gulbis izsita ārpus laukuma, bet tad viņam neizdevās serves uzņemšana.

Ernests Gulbis – Žils Simons. Spēle sākusies.Gulbis maču sāk ar serves uzņemšanu.

Gulbis pēc uzvaras pār Džeku Soku nodrošināja savu atgriešanos ATP ranga TOP 100, kurā viņš nav bijis nu jau ilgu laiku. http://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/gulbis-otro-reizi-nedelas-laika-uzvar-amerikani-soku-atgriezisies-top-100.d?id=50518417

Ernests Gulbis sezonas izskaņā turpina rādīt daudzsološu sniegumu, un divos ATP pamatturnīros pēc kārtas uzvaras izcīnījis pēc vairāk nekā gada pārtraukuma. Bāzeles turnīra otrajā kārtā latvietis spēkojas ar pasaules ranga 32. numuru Žilu Simonu no Francijas. Abi iepriekš tikušies trīs reizes, un Gulbis uzvarēja vienā no spēlēm.