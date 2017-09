Latvijas tenisiste par pusfināla sasniegšanu nopelnījusi 110 WTA ranga punktus, bet cīņā par vietu finālā tiksies ar taizemieti Laksiku Kamkamu, kura rangā atrodas vien 152.vietā.

Ostapenko guva uzvaru 74 minūtes ilgušā cīņā, nodemonstrējot nevainojumu sniegumu, pretiniecei dodot vien divas breika iespējas, taču abas atspēlējot, kamēr pati četras reizes guva punktu paragvajietes servē.

Cīņu Latvijas tenisiste sāka ar punktu Sepedes-Roigas servē, pēc tam izvirzoties vadībā ar 2-0. Nākamajos sešos geimos uzvarēja servētājas, Ostapenko pa reizei atspēlējot arī breiku, bet devītajā geimā viņa atkal guva punktu pretinieces servē, kas ļāva setu bez problēmām uzvarēt.

Ostapenko illustrates her prowess at the net #KoreaOpen pic.twitter.com/Si4EwLstXA — WTA (@WTA) September 22, 2017

Top seed Ostapenko soaks up the pressure and breaks to land the opening set #KoreaOpen pic.twitter.com/hEOuqEYOMj — WTA (@WTA) September 22, 2017



Savukārt spēles otrajā daļā Latvijas sportistei bija vēl lielāks pārsvars, jo viņa turpināja dominēt un guva vēl piecus punktus pēc kārtas, panākot 5-0, beigās ar trešo mačbumbu pielikot cīņai punktu. Latvijas tenisiste pārliecinoši uzvarēja par spīti tam, ka viņai šoreiz laukumā izdevās trāpīt vien 44% no savām pirmajām servēm.

Ostapenko jau otro nedēļu ieņem desmito vietu WTA rangā un šīs viņai ir pirmās sacensības kā ranga pirmā desmitnieka tenisistei. Ostapenko turnīrā izlikta ar pirmo numuru un jau no otrās kārtas ir vienīgā no pirmā piecdesmitnieka sportistēm, kas joprojām turpina dalību sacensībās.

It's been a ruthless display so far from Ostapenko, who enjoys a break lead in the second set #KoreaOpen pic.twitter.com/fWVHh5CK2d

— WTA (@WTA) September 22, 2017